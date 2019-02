Sortebro Kro drømmer om Michelin-stjerner

Mandag uddeles de eftertragtede Michelin-stjerner til landets bedste restauranter, men det gastronomiske Danmarkskort har et hul i midten.

De Michelinstjerner, der hidtil er blevet drysset ud over de bedste danske restauranter, har ikke ramt Fyn. Endnu.

Mandag uddeler Michelinguiden igen stjerner, og i år er der gode chancer for stjernedrys på øen.

I efteråret kørte en udsendt michelinmedarbejder nemlig rundt og besøgte en række fynske restauranter.

Blankpolerede sko

Michelinmanden besøgte blandt andet Sortebro Kro i Odense en tirsdag i september. Her spiste han en tre-retters frokostmenu ved bord syv, og efterfølgende bad han på fornemt engelsk om at tale med "Mr. Pedersen".

Køkkenchef John Kofod Pedersen var på et ærinde i byen, da de ringede fra restauranten og sagde, at en michelininspektør spurgte efter ham. Han skyndte sig at drøne hjem for at mødes med inspektøren.

- Aldrig har jeg set så blankpolerede, sorte sko. Det var ligesom på tegnefilm, fortæller John Kofod Pedersen.

Køkkenchefen og Michelin-inspektøren satte sig på terrassen og snakkede i 45 minutter. Men det var ikke helt uden nerver for John Kofod.

- Det var en drøm, der gik i opfyldelse, siger John Kofod Pedersen.

En drøm, som startede i den fynske koks hoved for over ti år siden.

MICHELINGUIDEN Michelinguiden er en bog med anmeldelser og anbefalinger af især restauranter. Den blev første gang udgivet i Frankrig i år 1900 af den franske dækfabrikant André Michelin. Her blev den uddelt gratis på autoværksteder og ved bilforhandlere for at hjælpe bilejerne med at finde benzintanke og værksteder samt i mindre grad overnatnings- og spisesteder.



Dengang var der kun 3.000 biler i Frankring. De fleste befandt i sig Paris, og guiden havde derfor det formål at få folk til at rejse ud på landet og dermed slide på dækkene.



I dag er det meget prestigefyldt for en restaurant at komme med i guiden og få en af de eftertragtede stjerner. Siden 1930'erne har Michelin givet op til tre stjerner per restaurant. 1 stjerne: En god restaurant i sin kategori

2 stjerner: Rigtig godt køkken, værd at køre en omvej efter

3 stjerner: Ekstraordinær køkkenkunst, værd at rejse efter Se mere

Stjerner til provinsen

John Kofod har længe syntes, at det var for ringe, at Michelinguiden ikke besøgte provinsen, og han har arbejdet ihærdigt for at overtale guiden til at kigge på andre dele af Danmark end blot Hovedstaden.

I 2008 skrev han et brev til Michelin, som brancheorganisationen, fagforeninger, kokkeskoler og sågar Prins Henrik skrev under på. Brevet blev sendt til Frankrig.

- Vi hørte sgu aldrig en skid, fortæller køkkenchefen.

I 2015 blev den første stjerne givet til en dansk restaurant uden for København, og i 2018 sad John Kofod ansigt til ansigt med en Michelin-inspektør, der lige havde spist tre retter på hans restaurant.

Missionen var lykkedes. Nu mangler der bare en fynsk stjerne på det gastronomiske Danmarkskort for at være helt i mål.

Hemmeligt besøg

Om Sortebro Kro bliver tildelt en stjerne mandag, er John Kofod dog ikke sikker på.

Michelininspektøren fortalte nemlig, at der skulle to besøg til, før der kunne tildeles en stjerne. På det første besøg ville inspektøren give sig til kende, og på det andet ville det foregå anonymt.

Så selvom John Kofod har spejdet efter blankpolerede sko siden september, ved han ikke, om der har været camouflerede michelingæster siden.

- Vi har mange forskellige typer gæster og også mange udlændinge. Så der kan sagtens have været nogen, der havde med guiden at gøre, siger John Kofod.

Stjerne til Fyn

Af andre fynske restauranter, der bliver nævnt som mulige stjernekandidater, er Pasfall, The Balcony og Falsled Kro. Sidstnævnte er mest sandsynlig, vurderer TV 2s madekspert Svend Rasmussen.

- Det mest oplagte sted at give en stjerne ville være Falsled Kro, og Michelin har postet billeder fra kroen på deres officielle Instagramkonto, så mon ikke, der er noget på vej der?, lyder forudsigelsen fra Svend Rasmussen.

Det vigtigste for John Kofod Pedersen er dog, at der kommer en stjerne til Fyn - og ikke nødvendigvis til Sortebro Kro.

- Jeg tror, at vi får én på Fyn. Jeg håber, at det er i år, den kommer. Vi har sat mange gode både i vandet her på Fyn, siger John Kofod Pedersen.

- Vi har lavet Gastro Fyn, som er et gastronomisk fællesskab, hvor de bedste restauranter samarbejder med hinanden for at få flere gastro-turister til øen. Og i tilfælde af, at der er en michelininspektør i byen, ringer vi til hinanden.

På Sortebro Kro har de ikke planer om at følge uddelingen af årets nordiske michelinstjerner, der finder sted i Musikhuset i Aarhus mandag aften.

Der er heller ikke planlagt en eventuel fejring, hvis uddelingen skulle udløse en stjerne til kroen.

- Vi har brødkursus for medarbejderne, så for os er det en helt almindelig mandag, siger John Kofod og tilføjer:

- Men vi har jo altid lidt bobler liggende, hvis der skulle ske noget uventet sådan en dag.

Sidste år blev 26 danske restauranter belønnet med en eller flere stjerner - i alt 31 stjerner blev det til. Kortet viser restauranterne, der fik en stjerne i 2018.