Stadig udsigt til usædvanligt varme oktoberdage

Det ser altså stadig ud til, at vi holder de varme temperaturer senere på ugen. I den kommende uge sniger temperaturerne sig nemlig næsten op på 20 grader.Og det er altså ikke helt almindeligt at opleve sådan en varme i oktober.

Foto: TV 2 VEJRET

Normalt ligger en gennemsnitlig dagtemperatur i disse dage af oktober på omkring 13 grader. Men vi kan måske se frem til, at det bliver noget lunere og endda opleve, hvad man kalder for løvfaldssommer.

Foto: TV 2 VEJRET

Varmen kommer til at ligge lunt i en længere periode og være tæt på omkring 20 grader. Hvis vi når de 20 grader tre dage i træk, så oplever vi det vejrfænomen, som kaldes for løvfaldssommer.

Foto: TV 2 VEJRET

Sidst vi oplevede en sen løvfaldssommer var i slutningen af september 2016. Man kalder også løvfaldssommer for "indian summer" og den defineres ved mindst tre dage på 20 grader eller over efter jævndøgn.

Foto: TV 2 VEJRET

Det er et stort højtryk, som sender varm luft fra sydøst op mod Danmark i ugens løb, der giver os et sent strejf af sommer. Varmen bliver liggende indtil weekenden.