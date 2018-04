Storebæltsfærge har fået tre måneder til at komme ud af havnen

En bunke skrot eller uerstattelig dansk historie? Ejerne har fået tre måneder til at fjerne Storebæltsfærge i Nyborg Havn.

De gamle Storebæltsfærger er for mange danskere forbundet med nostalgi og minder.

I Nyborg ligger den ældste af Storebæltsfærgerne stadig. Den hedder ’Broen’ og er efter sigende i god stand. Byen vil bare ikke have den, så nu har ejerne fået tre måneder til at få færgen ud af havnen.

I årevis fragtede ’M/F Broen’ passagerer henover Storebælt, dernæst mellem Kalundborg, Samsø og Århus, indtil den lagde til kaj som diskoteksfærge i den jyske hovedstad.

Droppet som museumsskib

Jesper Kjær Andersen, medejer af ’Broen’, mener ikke, at det har ødelagt færgens sjæl, at den i årevis har fungeret som diskotek:

- Vogndækket var jo ikke meget andet end et ydersideskrog, nogle trosser og forskellige ting, så det er ikke meget, vi har ødelagt. Vi har bygget en skal uden på det gamle.

I dag ligger det gamle jernskib ved kajplads fem i Nyborg. Færgen blev fragtet hertil, fordi byen så en grøn fremtid for den som museumsskib over en svunden færgetid. Det gør byen ikke mere.

- Det er så stort et projekt og kræver så mange fondsmidler, at vi har besluttet, at det kan vi ikke løfte, siger Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V).

Risikerer ophugning

Færgen kom i stærk modvind. Den fyldte for meget i den indre havn, og ingen kunne enes om en ny placering. Men museumsfolket holder stadig af den gamle færge.

- Den her historie er ung, men det er også sidste led på en meget, meget lang fortælling om, hvordan Danmark er blevet bundet sammen i de sidste mere end 1000 år, siger Janus Møller Jensen, afdelingsleder ved Østfyns Museer.

For den pensionerede færge er tidshorisonten nu tre måneder, så skal den ud af havnen i Nyborg – og risikerer dermed ophugning.

- Vi vil give folk – Danmark – muligheden for at springe til nu, siger færgeejer Jesper Kjær Andersen.

Er det ikke bare, fordi I skal have pengene hentet hjem?

- Nej. Hvis det havde været et økonomisk spørgsmål, så havde den ikke ligget her i dag. Det er med hjertet, at vi ligger her med den, siger Jesper Kjær Andersen.

En mindre borgergruppe forsøger stadig at puste liv i drømmen om færgen, men en løsning ligger ikke lige for.