Stormflod kraftigere end forventet

Når Østersøen og Nordsøen sætter sig i bevægelse, kan det mærkes, at de danske farvande kun er nogle smalle stræder uden megen plads til de enorme vandmasser. Det nye år er indledt med stormflod, og den er kraftigere end forventet. Stormflodsvandet i morges kom oppe fra Kattegat, mens vandet nu kommer fra Østersøen.

- Der har været mere vind end forventet i Østersøen, og selv en meget lille ændring af vindstyrken, kan give en meget stor respons på vandstanden, forklarer meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt:

- Selvom det ikke lyder som om, der er stor forskel på 26 og 28 meter i sekundet, gør det en større forskel, end man tror.

Små forskelle kan få stor betydning

Energien, der overføres til vandet, vokser eksponentielt med vindstyrken, så ved kraftige vinde får selv små udsving stor betydning. Og for de danske havnebyer kan få centimeter gøre forskellen på, om store områder oversvømmes eller ej.

- Det er meget forskelligt fra by til by, hvor deres kritiske niveau er. Hvis nu havnemolen er 160 centimeter meter høj, betyder det en del, om vandstanden stiger 157 eller 163 centimeter, siger Sebastian Pelt.

Vandet kan komme bagfra

Derudover kan det også være de sidste få centimeter, der afgør, om vandet begynder at komme op gennem kloakkerne, samt om åer og vandløb begynder at løbe over.

- Åer, vandløb og regnvandskloakker kan pludselig ikke løbe i havet, fordi det stiger, og så får man det, der hedder bagvand, hvor oversvømmelserne kommer bagfra, forklarer Sebastian Pelt.

Bagvand har flere gange været i problem i blandt andet Køge og Kolding.

- Det er tit noget, der overrasker folk. Så står du og beskytter havnen, og pludselig er du omringet af vand, fordi vandet kommer bagfra, siger Sebastian Pelt.

Sebastian Pelt understreger, at der er tale om en afvigelse inden for den normale usikkerhed på vandstandsmålinger, men det er selvfølgeligt altid opsigtsvækkende, når en stormflod bliver højere end forudsagt, fordi marginalerne for en oversvømmelse er så små, som de er.

Kraftigste i to år

Stormfloden i dag er den kraftigste i Danmark i to år, og at det ikke er gået værre skyldes vindretningen. Vinden er stort set kommet ind i en ren nordlig retning. Var vinden i stedet kommet ind fra nordøst, havde stormfloden haft optimale forhold.

- Det er nordenvinden, der gør, at vandet fra Østersøen ikke rigtigt kan komme forbi, men havde vi haft nordøstlig vind, havde situationen været langt mere alvorlig, siger Sebastian Pelt.

Lang stormflod

Da stormfloden i forvejen overgår prognoserne, kan vandstanden ende med at komme på 175 centimeter over daglig vande.

- Det er ikke noget, der bare lige trækker sig tilbage igen. Ved midnat vil det stadig være en meter over daglig vande mange steder, slutter Sebastian Pelt.

