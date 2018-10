Svindelmistænkt fik skriftlig advarsel i 2000

Britta Nielsens fulde ansættelsesperiode i Socialstyrelsen skal nu under lup.

Kvinden, der har været ansat i Tilskudsadministrationen siden 1977, er mistænkt for at have stukket godt 111 millioner skattekroner ned i egne lommer.

Kammeradvokaten, der står for én af de i alt to undersøgelser af svindlen, skriver, at de især vil bruge kræfter på at se på tiden efter år 2000, hvor Britta Nielsen fik en påtale for flere fejl i Tilskudsadministrationen.

Britta har svindlet sig til 111 millioner

I sidste uge fortalte socialminister Mai Mercado (K), at en betroet medarbejder i Socialstyrelsen er mistænkt for at stjæle 111 millioner kroner fra en offentlig kasse tiltænkt samfundets svageste.

Det er foregået gennem 274 udbetalinger over 16 år.

Pengene kan blandt andet være brugt til at finansiere datterens eksklusive ridekarriere, en ødegård i Sverige, dyre biler og afrikanske safari-grunde.

Anna Britta Troelsgaard Nielsens afrikanske hus ligger i et eftertragtet område for safariture lige uden for Kruger National Park. Foto: Emil Ellesøe Ditzel / TV 2

Den 64-årige Britta Nielsen er internationalt efterlyst og forsvundet.

Hun står til at skulle betale omkring 123 millioner kroner tilbage til statskassen – den svindlede sum med renter. Du kan læse mere om historien her.

Svært at spore svindel før 2002

Selvom hele Britta Nielsens 41 år lange karriere i Tilskudsadministrationen skal undersøges, fremgår det dog af arbejdspapiret for Kammeradvokaten, at det bliver svært at spore yderligere svindel før år 2002.

- (..) det kan være vanskeligt at få fremskaffet de nødvendige data længere tilbage i tid, står der.

Det hænger sammen med, at der i 2002 kom nyt IT-system. Det såkaldte TAS-system.

Socialministeriet oplyser til TV 2, at de arbejder på at finde frem til alle relevante data - også før 2002.

- Men de er svære at finde, og det vurderes, at omfanget og kvaliteten af tilgængelige data før 2002 kan være begrænset.

Skrev eget kontonummer ind

Som det fremgår af et retsdokument, TV 2 har adgang til, mener Statsadvokaten for Særlig økonomisk og international kriminalitet, at Britta Nielsen netop har svindlet gennem IT.

Som superbruger kan hun have oprettet fiktive projekter, der så fik økonomisk støtte fra den spåkaldte satspulje, og herefter dirigeret pengestrømmen ind på sin egen konto.

Hun kan også have fiflet med pengesummerne, og givet eksisterende projekter besked på, at de fik en mindre pose penge og så overført resterne til sig selv.

Svarene skal ligge i år

Kammeradvokaten, der også skal undersøge, om der kan placeres et ansvar for svindelnumrene, skal have sine svar klar snarest muligt - senest ved udgangen af 2018.

Den anden undersøgelse, der skal se nærmere på, hvordan og hvor meget der er svindlet for, skal være klar i midten af december 2018.

Den varetages af et af verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshuse, PricewaterhouseCoopers, der har hovedkvarter i London.