Husk lygterne: Tågen letter, men ikke helt

Onsdag var Fyn præget af en tyk tåge fra morgen til aften. Men selvom tågen er lettet en smule, holder den stadig fast i Fyn.

Tågen gav særligt bilisterne en lav sigtbarhed. Den lave sigtbarhed gav da også problemer flere steder på motorvejen, hvor bilister måtte køre langsomt.

Men tågevarslingen fra DMI ophører. Tågen letter altså, men den griber ikke helt sit tag om Fyn. Værst er det for vores naboer østpå, der stadig kan opleve tåge med så lav en sigtbarhed som ned til under 100 meter. Derfor kan Fyn se frem til en dag med tåget og diset vejr og temperaturer omkring 11 grader, men ned mellem fem og otte grader.

Har du husket lygterne?

Der kommer formentlig flere af disse tågede dage, og hvis du glemmer tåge-lygterne, risikerer du en bøde på 1000 kroner.

Det handler om at få lygterne tændt, men også på det rette tidspunkt samt at få dem slukket igen, når de ikke længere er nødvendige.

Der findes bare ingen præcis regel for, hvornår det skal ske. Det er dit eget ansvar ud fra en konkret vurdering. Men der er nogle huskeregler, du kan føgle.

Kig ud af forruden

- Man kan se det, når man kigger ud af forruden. Har jeg brug for tågelygterne eller ej? Tågelygterne foran lyser ned under tågen, så man undgår det lyshav, som tågen ellers reflekterer ind i øjnene, siger Pernille Ehlers til TV 2 Vejret.

Hvis man har svært ved at se andet end tåge foran sig med det almindelige lys, er tiden altså inde til at forsøge sig med de lavt lysende tågelygter i stedet. Angående tågelygterne bagpå skal man også kigge fremad.

- Hvis du har svært ved at se dem foran, er du nok også selv svær at se for dem bag dig, forklarer Pernille Ehlers.

Ligeså vigtigt det er at få tændt lygterne, ligeså vigtigt er det at få dem slukket igen, når sigtbarheden bliver bedre.

- Man skal huske at slukke dem, når der ikke længere er brug for dem. Det er også en god ide at slukke dem, hvis der opstår en kø i tågen. De er ret blændende, og det kan være irriterende at køre bagved, lyder det fra Pernille Ehlers.