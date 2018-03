Tidligere S-minister sætter lobby-karriere på pause og vender tilbage til Folketinget

- Jeg regner ikke med, at jeg skal ind og forandre det store, siger Carsten Hansen, der har sagt ja til en ny periode i Folketinget som stedfortræder.

Carsten Hansen havde egentlig truffet en beslutning om aldrig at vende tilbage til landspolitik, efter at den tidligere minister, gruppeformand i Socialdemokratiet og medlem af Folketinget i 17 år blev vraget af vælgerne ved valget i 2015.

Men nu vender den tidligere top-socialdemokrat alligevel tilbage til Christiansborg for en periode. Det sker, fordi partiets retsordfører Trine Bramsen går på barselsorlov, og Carsten Hansen er 1. stedfortræder i Fyns Storkreds. Carsten Hansen begynder ifølge Folketingets hjemmeside den 3. april.

- Trine Bramsen orienterede mig for et stykke tid siden om, at hun skulle ud i en periode, og jeg har så gået og spekuleret. Og jeg har besluttet mig for at sige ja til at tage en tur på Christiansborg i den periode, hun er væk, bekræfter Carsten Hansen til TV 2.

Carsten Hansen har siden valget i 2015 arbejdet som lobbyist – først i det store lobbyfirma Rud Pedersen og efterfølgende som selvstændig.

Carsten Hansen, er det ikke en problematisk dobbeltrolle, at du som lobbyist i dag arbejder med at forsøge at påvirke politikere, og nu pludselig kommer ind og skal stemme som folketingspolitiker?

- I den periode, jeg nu kommer til at sidde i Folketinget, sætter jeg mit andet arbejde på standby. For det er klart, at man ikke kan bestride begge roller på samme tid. Og det har jeg også fortalt mine kunder, siger Carsten Hansen, der ikke vil fortælle, hvilke kunder han har som lobbyist.

Skal ikke forandre det store

Carsten Hansen var fra 2011-2015 minister for by, bolig og landdistrikter i Helle Thorning-Schmidts regering. Han var samtidig i mange år på de indre linjer en magtfuld person i Socialdemokratiet, hvor han fungerede som som leder for kaffeklubben Rustbankerne, partiets traditionelle venstrefløj.

Direkte adspurgt, hvad Carsten Hansen mener om den nye partitops ændring af den politiske linje siden sidste valg, heriblandt et stadigt tættere samarbejde med Dansk Folkeparti på en række områder, svarer Hansen:

- Jeg bakker helt og fuldt op om ledelsen i Socialdemokratiet.

Og så tænkte jeg, at det da kunne være meget hyggeligt at komme ind til de gamle kolleger et par måneder, eller hvor længe det bliver. Men jeg regner ikke med, at jeg skal ind og forandre det store. Carsten Hansen, tidligere minister, Odense, (S)

Hvad forestiller du dig egentlig, at du skal ind og lave på Christiansborg?

- Jeg skal jo først og fremmest stemme, når der skal stemmes, siger han og fortsætter:

- Men det er ikke afklaret, hvilke udvalg jeg skal være en del af. Jeg forestiller mig næppe, at de gør mig til retsordfører. Men jeg skal ind og være en del af gruppen. Og så tænkte jeg, at det da kunne være meget hyggeligt at komme ind til de gamle kolleger et par måneder, eller hvor længe det bliver. Men jeg regner ikke med, at jeg skal ind og forandre det store.

Men hvorfor siger du så ikke ’nej tak’, så en anden fra partiet kan få lov at komme i Folketinget i en periode og deltage i det politiske arbejde?

- Det er selvfølgelig en overvejelse, man skal gøre sig. Men jeg skal jo ind og deltage i diskussionerne, og jeg mener også, at jeg har noget at bidrage med. Jeg har jo siddet næsten 18 år i Folketinget og vil kunne glide ind i arbejdet med det samme.

