Trods skyet start - lørdag bliver weekendens pæneste dag

Der bliver ikke tale om sol fra en skyfri himmel, men der bliver plads til solskin i løbet af lørdagen.

Vi har taget hul på weekenden, og for mange danskere lakker vinterferien også mod enden. Derfor er der nok mange, der pønser på at bruge lidt af lørdagen eller søndagen udendørs.

Danmark befinder sig i dag i et vejrmæssigt 'ingenmandsland' med rolige vindforhold og langt til fronter med nedbør. Til gengæld er det ganske skyet mange steder her til morgen, men i løbet af dagen tyder det på, at Solen efterhånden får lov til at skinne mere og mere - uden at det dog bliver fra en skyfri himmel.

Samtidigt bliver det med 'behagelige' temperaturer på fire-fem graders varme, og som før nævnt - blot en let vind fra vestlige retninger.

Det bliver dog ikke alle steder, hvor man kan være sikker på at få lørdagssolen at se, for flere steder er der mulighed for, at skyerne kommer til at dominere himlen det meste af dagen.

Til gengæld holder det tørt hele dagen - og derfor er lørdag oplagt til en gåtur eller andre udendørs sysler - allerede søndag kommer der igen nedbør, der breder sig ned over landet fra nordvest.

