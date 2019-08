Usædvanlig skypumpe fanget på video ved Ærøskøbing

En meget flot skypumpe blev tirsdag morgen lidt efter klokken otte dannet over det sydfynske øhav lige ud for Ærøskøbing Havn. Steffen Jørgensen, som i fritiden er stormchaser, var udmærket klar over, det kunne ske. Derfor var han taget ud for at spotte skypumpen, og da den først var dannet, tog han kameraet frem.

- Jeg har set skypumper før, men aldrig en så stor en. Man kunne tydeligt se opdrift, og hvordan den voksede sig større og større, fortæller Steffen Jørgensen til TV 2.

Skypumper kan af og til ses i Danmark, særligt i sensommeren. De bedste vilkår for skypumper er, når vandet er lunt, og kold luft strømmer ind over Danmark i højden.

Skypumpe ved Ærø Foto: Seerfoto / Svend Gerthsen

Det er præcis det, vi oplever tirsdag: Når vindforholdene er forholdsvis svage både ved overfladen og i højden, er ingredienserne til skypumper til stede.

Her kan du se, hvor der er byger netop nu.

Læs også Risiko for tordenbyger og lokale skybrud

- Normalt har skypumper et eller flere knæk, men den her var fuldstændig lodret. Meget smuk, beretter Steffen Jørgensen fra Ærø, mens han igen kigger ud på skyerne.

Skypumpe ved Ærø. Foto: Seerfoto / Steffen Jørgensen

Steffen Jørgensen er certificeret skywarn spotter, så han ved alt om, hvad man skal kigge efter, og hvordan vejrsituationen skal være for at finde skypumper. Det kom ham til gode tirsdag.

Læs også Våd tirsdag: Masser af byger på vej ind over Fyn

Skypumper ses i forbindelse med kraftig bygeaktivitet og er en slags lillebror til tornadoer. Skypumper optræder ofte fra skyer uden regn, mens tornadoer optræder samtidig med tordenbyger. Tornado er et spansk ord, der kommer af tormenta eléctrica, som betyder tordenbyge.

Skyerne ved Ærø lidt før klokken ti i dag. Vejrsituationen er gunstig for dannelse af skypumper. Foto: Seerfoto / Steffen Jørgensen