Usædvanligt varmt majvejr fortsætter

For syvende gang i år når temperaturen mandag eftermiddag over 25 grader.

Sommertøjet skal frem, solcremen skal på og grillen skal fortsat holdes klar.

Det solrige og varme vejr fortsætter nemlig over Danmark, og mandag eftermiddag når vi igen på over 25 grader. Dermed er der lagt op til årets syvende sommerdag.

Sjældent med så mange sommerdage

Det hører til de absolutte sjældenheder, at vi allerede så tidligt på året har haft så mange sommerdage.

Den første kom allerede den 19. april, mens det sidste skud på stammen kom søndag, hvor temperaturen i København nåede op på 25,2 grader.

Det var første gang i år, at temperaturen i netop København kom over 25 grader, men det var dog den tidligste af slagsen i hovedstaden i 10 år.

En sommerdag er en dag, hvor temperaturen et eller flere steder i landet kommer over 25 grader.

25 grader i både Jylland og på Sjælland

Mandag eftermiddag ventes temperaturer landet over mellem 20 og 25 grader, men især i Nordsjælland og i Midt- og Vestjylland kan man komme over de 25 grader, der giver det, som vi herhjemme betegner som en vaskeægte sommerdag.

Kun helt ude i strandkanten ved de østvendte kyster kommer temperaturen ikke over 15 grader.

Årsagen til det solrige og varme vejr er et højtryk nordøst for Danmark, som sender tør og varm luft ind over landet østfra.

Når sommerdagen er i hus i eftermiddag, er det som nævnt årets syvende af slagsen, og dermed er vi allerede over halvvejs i forhold til hele sidste år.

I hele 2017 oplevede vi nemlig kun 13 sommerdage.