Våd onsdag med omkring ti millimeter regn

Et regnvejr fra vest bevæger sig ind over Danmark med regn til alle. Regnvejret vil nogle steder afkøle luften, så nedbøren skifter fra regn til slud - og måske kortvarigt tøsne.

Mest regn ventes i Nordsjælland, hvor der kommer mellem 5 og 15 millimeter. Prognosen viser mellem 5 og 10 millimeter til Aarhus-området, Nordvestsjælland og fra Esbjerg over mod Trekantområdet. Fyn får op mod 10 millimeter nogle steder.

Prognose af samlet nedbør i millimeter. Foto: TV 2 VEJRET

Mindst regn ser der ud til at komme til Østersø-området og det nordligste Jylland. I højdedragene i Nordjylland er der bedst mulighed for at nedbøren i en længere periode kan falde som tøsne.

Allerede klokken ti i formiddag vil nedbørsområdet have indtaget en stor del af landet. Som det fremgår af grafikken, vil temperaturen ligge på cirka to grader - det hvide felt i grafikken er primært slud.

Prognose af vejret i formiddag klokken ti. Foto: TV 2 VEJRET

I eftermiddag er der fronter med regn og slud i Østdanmark, men man skal ikke forvente en fin opklaring i vest. Der vil være regnbyger flere steder i Jylland med temperaturer omkring 5 grader.

I aften bliver det efterhånden tørvejr de fleste steder, men lokalt kan der fortsat optræde enkelte regnbyger.

