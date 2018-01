Vagtlægerne slipper for selv at betale gebyr

Mindst 80 læger har sagt deres stilling op, efter de blev pålagt et gebyr på 4000 kroner fra den 1. januar 2018.

Fremover skal det være vagtlægeordningen i hver region, der betaler gebyret på 4000 kroner i stedet for vagtlægerne selv.

Det blev torsdag vedtaget på et møde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed, Praktiserende Lægers Organisation, repræsentanter fra danske regioner og repræsentanter fra Sundhedsministeriet.

Mødet fandt sted, efter flere vagtlæger havde sagt deres stilling op. Opsigelserne kom efter, at det den 1. januar 2018 blev vedtaget, at læger, der ønsker at arbejde som vagtlæger, skal betale et gebyr på 4000 kroner for at få et såkaldt ydenummer.

Praktiserende læger med egen klinik har allerede et ydenummer, men gebyret ramte især unge læger under uddannelse eller ældre læger, som ikke har en klinik.

Indtil videre har 80 læger sagt op i Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Syddanmark tilsammen. Især Region Syddanmark har været i fare for at miste vagtlægeordningen, hvis der ikke blev fundet en løsning.