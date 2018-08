Varmere end i Champagne - fynsk vinavler jubler over fantastisk sommer

Temperaturen var højere end i Champagnedistriktet, mens solskinstimerne oversteg det antal, man normalt har i franske Provence.

Flere og flere steder i Danmark kan man se vinmarker, og dansk vin er ikke blot noget, der laves i små kældre. Vinen dyrkes mange steder professionelt af det, man nu godt kan betegne som rigtige vinbønder. De har i år oplevet en sommer, som normalt kun optræder steder, de kun kan drømme om at måle sig med.

Danmark er inden for de seneste år blevet et vinland, og grænsen for, hvor der kan dyrkes vin, har rykket sig fra Tyskland og op over Danmark.

Højere temperatur og flere solskinstimer i de seneste 40 år

Siden 1970'erne er temperaturen i Danmark steget med en grad, mens antallet af solskinstimer i samme periode er steget med omkring 200 solskinstimer om året.

Temperaturen er sammen med antallet af solskinstimer afgørende for, om man kan dyrke vin.

Sommeren 2018 har, både hvad angår temperatur og solskinstimer, været helt unik, og tæller man maj med, så gemmer der sig både den mest solrige måned i Danmark siden 1920 og den mest solrige sommer.

Varmere i Danmark end i Champagne

Middeltemperaturen fra maj til og med august forventes i Danmark at blive 17,1 grader.

Det er varmere, end man i samme periode normalt har det i Champagne-distriktet i det nordøstlige Frankrig, og kun lidt køligere end det normalt er i Alsace.

Temperatur fra maj til august i Danmark i 2018 sammenlignet med den normale temperatur i udvalgte vindistrikter. Foto: TV 2 VEJRET

Næsten ligeså meget sol som i Provence

Antallet af solskinstimer er endnu mere ekstremt.

Fra maj til august forventes antallet af solskinstimer at nå 1.170 timer, som er langt mere end både Champagne og Alsace normalt har i samme periode.

Selv italienske Toscana har færre solskinstimer, og kun det normale antal solskinstimer i solrige Provence i Sydfrankrig overgår den sol, vindruerne i år har fået i Danmark.

Fynsk vinavler er begejstret

TV 2 VEJRET besøgte vinavler Jacob Klitgaard i Nørre Lyndelse på Fyn. Han havde på trods af regnen silede ned svært ved at skjule sin begejstring for det varme og solrige danske sommervejr.

- Det har været suverænt. Det har været rigtigt godt, fortæller Jacob Klitgaard, som glæder sig over den tidlige start på sommeren.

Man kan især se det på druesætningen med masser af store druer. Frugtsætningen har været god med perfekt blomstring i juni og juli, fortæller den fynske vinavler.

- Mens det tørre og solrige vejr har kostet landmændene dyrt, så har vinplanterne nydt godt af sommervejret, der har mindet om det klima, vinstokkene oprindeligt kommer fra.

- Det har været godt for vore vinplanter, i og med rødderne går meget langt ned i jorden. Samtidig ser vi, at veddet (barken red.) allerede er brunt, og det er det normalt først i løbet af oktober og november, forklarer Jacob Klitgaard.

Forventningerne til den forestående høst er stor i Nørre Lyndelse.

- Høsten bliver helt suveræn. Vorherre har gjort sit, og nu er det op til mig i kælderen at gøre resten, slutter Jacob Klitgaard.