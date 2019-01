Operatør bag forulykket godstog: - Vi fik grønt signal fra Banedanmark

Der er endnu ikke overblik over, hvad der helt konkret skete, da dele af taget fra nogle lastbiltrailere placeret på et godstog ifølge Banedanmark ramte et lyntog fra DSB onsdag morgen.

Det oplyser operatøren af det implicerede godstog, DB Cargo.

- Hvad der er gået galt, ved vi ikke, og jeg vil ikke spekulere i, hvad der er sket. Reelt set ved vi jo ikke, om ulykken er sket, fordi noget på vognene har revet sig løst, eller noget andet har ramt vognene, siger kommunikationsdirektør i DB Cargo, Jan Wildau.

DB Cargo er et datterselskab til den tyske togoperatør Deutche Bahn (DB).

- Vi fik grønt signal fra Banedanmark

På billeder fra ulykkesstedet ses det, at flere af lastbiltrailerne på godsvognene kommer fra Carlsberg. Virksomheden bekræfter da også overfor TV 2, at det er deres gods.

- Vi er dybt berørt. DB Cargo har klokken 9.30 meddelt os, at der er sket en ulykke med vores gods. Det er DB Cargo, der er operatør for denne del af vores transport, og de plejer at transportere gods på en forsvarlig måde, siger pressechef i Carlsberg, Kasper Elbjørn.

Han oplyser, at Carlsberg står til rådighed med hjælp til opklaring af ulykken, men henviser til DB Cargo for yderligere detaljer om selve transporten.

Jan Wildau fra DB Cargo siger til TV 2, at godstransporten kørte i overensstemmelse med Banedanmark:

- Vi fik grønt signal fra Banedanmark; at det var sikkert at køre over. Vi var klar over, at det blæste kraftigt. Vores set-up er normalvis meget robust, og burde kunne klare det.

Havarikommissionen er på ulykkessted

Jan Wildau fortæller, at DB Cargo havde to medarbejdere på ulykkesstedet – én der sad i lyntoget fra DSB samt en lokomotivfører i godstoget.

- Medarbejderen i IC4-toget tilbød sin assistance på stedet, for at ulykken ikke skulle sprede sig, fordi han har erfaring i forhold til sikkerhed ved togtransport.

For DB Cargo handler det nu om at samarbejde med de relevante myndigheder for at finde frem til, hvad der skete, og hvordan lignende ulykker kan undgås i fremtiden.

- DB Cargo har sendt flere sikkerhedseksperter til ulykkesstedet, hvor de skal bidrage til Havarikommissionens arbejde. Formålet er at placere et ansvar og at minimere lignende ulykker fremover, siger Jan Wildau.

Havarikommissionen, der er den myndighed, som undersøger alvorlige ulykker i blandt andet jernbanetrafikken, bekræfter overfor TV 2, at man er på ulykkesstedet og har iværksat indledende undersøgelser:

- Lige nu indsamler vi alle de oplysninger, vi kan få på stedet, og derefter skal vi have indsamlet en masse andre data. Lige fra vindhastighed, til hvordan godsvognen er lastet, og til hvad reglerne er for, hvornår Storebælt skal lukke forbindelsen – alt, der kan være relevant, siger Bo Haaning, havariundersøger i Havarikommissionen.

Seks omkomne og 16 tilskadekomne

Seks togpassagerer omkom efter ulykken med et lyntog på lavbroen over Storebælt. Det oplyser DSB til TV 2. Der var 131 ombord på toget, hvoraf to til tre var medarbejdere.

Fyns Politi oplyser, at 16 personer er kommet til skade ved ulykken. Alle er uden for livsfare, oplyser Fyns Politi.

Lyntoget afgik klokken 05.19 fra Aarhus H og blev ifølge Bane Danmarks oplysninger til TV 2 ramt af dele af taget på lastvogntrailere, der stod på godstoget, da toget befandt sig på lavbroen over Storebælt.

