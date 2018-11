Vi har hele tiden vidst, det var en fejl, siger lokal i Espe om politiaktion

Defekt gps-udstyr i en eftersøgt Volvo ledte fejlagtigt politiet i retning af Fyn under den store politiaktion i september, hvor broer og veje blev lukket. Det skriver Københavns Politi mandag i en pressemeddelelse.

Aktionen koncentrerede sig i længere tid om landsbyen Espe på Fyn, hvor politiet var talstærkt til stede.

I Espe kommer dagens udmelding ikke bag på de lokale, fortæller landsbyens halbestyrer Karina Baraviec til TV 2/Fyn:

- Det kommer slet ikke bag på mig. Det er det, vi har gået og snakket om i Espe lige siden. At det har været en fejl, en misforståelse eller noget lignende. Vi har bare ventet på, at det var det, der blev meldt ud.

- Vi har undret os

Karina Baraviec er nabo til familien Dalby, hvis hus pludselig blev midtpunkt for politiets massive efterforskning i den lille fynske by.

Der skulle gå en times tid, før politiet gav Ebbe Dalby og hans hustru Inger Marie Dalby fik lov til at komme ind i deres hjem.

- Det, vi var mest bekymrede for, var, om der havde været nogle forbrydere eller noget i huset. Det er ikke rart at tænke på, har Ebbe Dalby fortalt til LandbrugsAvisen.

Både en helikopter, en drone og flere hunde var i løbet af aftenen i aktion i Espe. En rasteplads nær byen blev taget i brug som mobil kommandocentral.

- Vi har undret os, men vi hare hele tiden været klar over, at der ikke var noget. Som sagt, vi har hele tiden været sikre på, at det var en fejl, og at det nok skulle komme ud på et tidspunkt. Det er rart, at det er kommet nu, siger Karina Baraviec til TV 2/Fyn.

Politiet forklarer i pressemeddelelsen, hvordan fejlen kunne ske:

- Politiaktionen i Espe fandt sted på baggrund af oplysninger om, at den efterlyste bil havde befundet sig i byen. Det har efterfølgende vist sig at være fejlagtige informationer, som er givet på grund af en defekt på bilens antenne, der har påvirket bilens gps-udstyr. Det ligger således nu fast, at køretøjet ikke har befundet sig i Espe.

Trussel mod iranere

Aktionen den 28. og 29. september var ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) begrundet i en trussel mod herboende iranere fra den iranske efterretningstjeneste. Det kom frem sidste uge.

PET havde mistanke om, at personerne i bilen havde forbindelse til sagen. Men det viste sig ikke at holde stik. Bilen blev fundet om aftenen 28. september nær Holbæk.

Forud var gået flere timers eftersøgning i byen Espe, hvor et større antal svært bevæbnede politibetjente var til stede i byen.

Takker de lokale i Espe

Politiet skriver i pressemeddelelsen, at aktionen naturligt nok vakte "opsigt både i byen og resten af landet".

- Københavns Politi vil gerne takke indbyggerne i Espe for forståelsen for det arbejde, der var nødvendigt at udføre i forbindelse med efterforskningen, skriver politiet.

Personerne i Volvoen er ifølge politiet under fortsat efterforskning for økonomisk kriminalitet.