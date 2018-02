Viktor Axelsen melder afbud til DM

De danske badmintonfans må se langt efter den fynske verdensmester, der tirsdag har meldt afbud til DM i Aarhus med en drilsk ankelskade.

Dagen før DM i badminton indledes, står det klart, at Danmarks bedste herresingle ikke kommer til at være med i kampen om titlen.

Viktor Axelsen, der er verdensmester, må melde afbud til mesterskabet, da han stadig døjer med problemer fra den skade, han løb ind i for to uger siden under Indonesia Masters.

Her måtte danskeren forlade turneringen midt i anden runde, efter han var landet forkert ned under en duel. I første omgang prøvede Axelsen at spille videre, men han måtte til sidst trække sig med store smerter. Det medførte siden afbud til India Open i sidste uge, og nu står DM altså også for skud i en travl kalender.

- Jeg er rigtig ked af, at jeg ikke kan komme til DM og forsøge at vinde mit andet danmarksmesterskab. Jeg har modtaget rigtig mange lykønskninger og søde beskeder fra de danske fans henover den seneste tid, og derfor ærgrer det mig ekstra meget, at jeg ikke kan give en oplevelse tilbage til dem, siger Axelsen om afbuddet.

I en pressemeddelelse fra Badminton Danmark fremgår det, at Axelsen har pådraget sig en såkaldt Bone Bruise, det viser en MR-scanning. Det svarer til et slag på knoglen og er stadiet inden, der kommer et brud på knoglen. Ifølge Team Danmarks læge kan det være meget smertefuldt og kræve en længere helingsproces, og han har således anbefalet Axelsen ikke at spille.

Endnu et afbud fra Axelsen

Den danske verdensetter har en enkelt DM-titel på CV'et tilbage fra 2014. De efterfølgende to år, i 2015 og 2016, meldte han afbud med skader før starten på DM.

Sidste år var han så tilbage i forsøget på at vinde for anden gang, men her vred han rundt i 1/8-finalen mod Rasmus Gemke, og selvom han formåede at spille færdig og vinde kampen, så måtte Axelsen trække sig inden sin kvartfinale.

I år er det så igen en skade, der holder Axelsen fra at stille op ved det danske mesterskab.

- Dem der kender mig ved, at det ikke huer mig, at jeg ikke kan træne og spille, men nu har jeg fået en diagnose og må fokusere på at få min ankel klar igen, slår Axelsen fast.

Verdensmesteren var topseedet, og hans afbud betyder, at Emil Holst nu overtager hans seedning, mens Frederik Kirkedal træder ind i turneringen fra sin plads på reservelisten.