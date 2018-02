Viktor Axelsen opereret – må sandsynligvis droppe All England

Verdensmesteren Viktor Axelsen kommer ikke til at spille badminton i de næste tre til fem uger. Det står fast efter en ankeloperation.

En operation i den ene ankel tvinger verdensmesteren og verdensetteren Viktor Axelsen til at holde en længere badmintonpause.

I et opslag på Instagram fortæller Axelsen, at resultatet af den planlagte operation for en løsrevet knogle i anklen er mindst tre til fem ugers badmintonfri. Derfor er han også begyndt at indstille sig på et afbud til All England, som spilles midt i marts.

Alt i alt gik operationen dog godt. Den viste nemlig, at Axelsen ikke havde pådraget sig en bruskskade. Hvis det havde været tilfældet, kunne pausen have været endnu længere.

Viktor Axelsen skriver:

Hej alle sammen. Jeg vil lige give en hurtig opdatering omkring gårsdagens ankeloperation.

Det var en succes. Kirurgen fjernede det skidt, der var i ankelleddet. Der var ingen bruskskade, og det er fantastisk.

Ifølge kirurgen skal jeg komme mig i mindst tre til fem uger. Så lang en pause kommer til at sætte min tålmodighed på prøve, fordi jeg elsker at være aktiv. Men det er vigtigt, at jeg ikke forcerer noget, så jeg ikke skal tilbage på operationsbordet igen.

Det betyder også, at jeg sandsynligvis ikke kommer til at spille All England i år. Det er jeg meget skuffet over, fordi det er en turnering med en fantastisk historie og atmosfære. Men jeg forstår fuldt ud, at det vigtigste er, at min fod kommer sig 100 procent, så der ikke bliver noget med den i fremtiden.

Jeg skal nok holde jer opdateret i løbet af genoptræningen. Tak for støtten – I er de bedste. Jeg ser frem til at komme tilbage og spille så hurtigt, som min fod tillader det.

Operationen var frivillig i den forstand, at Axelsen risikerede at blive langtidsskadet, hvis han spillede videre med den løsrevne knogle. Derfor valgte han sammen med Badminton Danmarks sportslige ledelse og IdrætsMedicinsk Tjeneste (IMT) at lægge sig på operationsbordet.

Viktor Axelsens skade opstod i anden runde i Indonesia Masters, der blev afholdt i slutningen af januar.