Ny prognose: Voldsom stormflod truer i nytårsdagene

De seneste prognoser har skruet lidt op for vinden fra nytårsnat til på onsdag. Det betyder, at der kan komme voldsom stormflod i Lillebælt, men også betydelige oversvømmelser ved Storebælt og ved nordvendte fjorde.

02:26 Vandstanden i Odense Fjord forventes at stige med cirka 130 centimeter. Derfor forbereder beboerne i Seden Strandby sig på stormflod. Luk video

Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

Allerede nytårsdag stiger vandstanden til over en meter. Om aftenen og natten til onsdag ser det ud til at kulminere i fjordene. Problemer med vandstanden begynder at indtræffe, når vandstanden når cirka 120 centimeter. I Roskilde Fjord og Odense Fjord ventes vandstanden ifølge prognoserne fra DMI at kulminere omkring midnat med cirka 130 centimeter forhøjet vandstand.

Oversvømmelser omkring Lillebælt - en 20 års hændelse

I byerne omkring Lillebælt vil den kommende stormflod være værst med vandstand på op mellem 140 og 160 centimeter.

Foto: Grafik / DMI

Ovenstående vandstandsprognose viser, at man i Sønderborg kan nå op nær det, man kalder en 20-årshændelse. En vandstand, man normalt kun ser hvert 20. år.

Prognosen har 156 centimeter forhøjet vandstand klokken 14 på onsdag. Det betyder, at der skal arbejdes med sandsække for at undgå oversvømmelser. Byer som Aabenraa, Faaborg og Svendborg ser ud til at få tilsvarende stormflod.

Også på nordsiden af Lolland kan vandet hobe sig op med stormflod over 150 centimeter.

Vandstande er direkte afhængige af vindstyrke og vindretning, så alt ovenstående er baseret på vindprognoserne i skrivende stund. Især i fjordene kan selv små ændringer i prognoser resultere i betydelige forskelle i forventet vandstand.

Beredskaber er standby

Østsjællands beredskab oplyser til TV 2, at de er i gang med at vurdere situationen og kigge nærmere på prognoserne. Særligt for Roskilde Fjord og området omkring Vikingeskibsmuseet samt området omkring Jyllinge Nordmark, der tidligere har været hårdt ramt.

Også på Fyn er man i gang med at forberede sig:

- Vi er i de indledende forberedelser, hvor vi vurderer de særligt udsatte områder. Vi har jo et stort område, så vi skal vurdere, hvor vi skal sætte ind, når det bliver værst omkring 2. januar. Derfor vurderer vi også, om vi skal kalde ekstra mand ind i de her dage, siger viceberedskabsdirektør hos Beredskab Fyn, Rene Cording.

Rene Cording oplyser, at særligt Odense Fjord har deres fokus netop nu.

Beredskabstyrelsen oplyser til TV 2, at de endnu ikke er ude, men at de er klar til at hjælpe, hvis de lokale beredskaber beder om det.