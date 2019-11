Bombetrussel: 13-årig dreng blev hacket fra Fyn

En bombetrussel mandag mod Tingstrup Skole i Thisted er stadig uopklaret.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyste mandag, at en 13-årig dreng, der er elev på skolen, var mistænkt i sagen, men den nærmere efterforskning har nu givet et helt andet resultat.

- IT-efterforskningen viser, at det formentlig ikke var den 13-årige, der stod bag, siger politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

Trussel sendt mens dreng blev afhørt

Politiet mener nu, at den 13-åriges internet-profiler er blevet hacket.

Det har nemlig vist sig, at bombetruslen er sendt fra en IP-adresse på Fyn, og dertil kommer, at mens drengen sad til afhøring på politigården, fik en lærer på en anden skole i Thisted en bombetrussel på sin telefon.

- Og den kan han ikke have sendt, mens han sad til afhøring hos os, siger Jørgen Jensen, der understreger, at efterforskerne nu er i fuld gang med at forfølge de nye spor i sagen.

Den 13-årige blev mandag afhørt med en sigtets rettigheder, men nu arbejder politiet videre med de nye it-spor.

- VI står med en elev, der er blevet anklaget for noget, han ikke har gjort. Det er en ulykkelig situation, og vores pædaogiske indsats går selvfølgelig ud på at hjælpe ham videre, siger skolelederen.

Rystet skoleleder

Skolens elever og personale var mandag formiddag kortvarigt evakueret, mens politiet undersøgte, om der var hold i bombetruslen.

Truslen om at sprænge en bombe blev sendt via skolernes intranet Aula. Elever og personale på skolen blev kortvarigt evakueret, mens politiet undersøgte, om der var hold i truslen.

- Det er selvfølgelig en lettelse, men samtidig finder jeg det meget bekymrende, at man på den måde kan hacke sig ind i en profil. Man må formode, at vedkommende, der står bag, er mere end 13-årig gammel, og jeg finder det rystende, at man kan finde på at rette mistanken mod et barn. Det er gruopvækkende og går over min forstand, siger Dorthe Ninn, der er skoleleder Thingstrup Skole i Thisted