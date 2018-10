Dramatisk øvelse: Beredskab øver sig under Storebælt

Når man ser billederne, så ser det en smule voldsomt ud – men alt var helt under kontrol.

I nat øvede beredskabet sig nemlig på, hvordan man håndterer store katastrofer. Det gik for sig i Storebæltstunnelen, hvor scenariet var to tog, der var kørt sammen.

- Vi har i fuld skala trænet det, som vi normalt ikke kan træne i vores øvelsesfaciliteter. Vi har trænet i et stort setup. Det er meget gavnligt, for det vil helt klart vise, når vi skal sidde og evaluere og kigge på detaljerne, at der er nogle ting, som vi kan blive bedre til, siger indsatsleder Per S. Ehlertsen.

Beredskab øver sig under Storebælt. Foto: Morten Bøgh

Afholdt for 19. gang

Øvelsen natten til søndag varede i fire timer, og 450 mennesker deltog. Det var både folk fra politi, brandvæsen, DSB, Region Sjælland, Region Syddanmark, Banedanmark, Sund & Bælt og frivillige ”passagerer”.

En af dem var Leif Fischer Nielsen fra Korsør.

- Jeg er overrasket over, hvor stort det har været, og alle de mennesker, der har været involveret. Politi, beredskab og Falck har styrtet ud og ind, så det har været en god oplevelse og vi har fået god forplejning, siger han.

Fra 1997 til 2012 blev der afholdt øvelser som denne hvert eneste år. Siden har det været hvert andet år - og det er 19. gang i alt.

Beredskab øver sig under Storebælt. Foto: Morten Bøgh

