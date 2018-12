Verdens længste skib sejler under Storebæltsbroen

Det er næsten 500 meter langt i fuld længde og det er så højt, så det er nødt til at tage ekstra ballastvand ind, når skibet passerer Storebælt.

Det enorme kranskib ”Pioneering Spirit” ventes at sejle under Storebæltsbroen onsdag klokken cirka 11.40 gennem Storebælts Østrende.

Skibet ligger og venter med nogle følgeskibe lige nord for Storebæltsbroen, og skibet passerer, så snart at nogle andre skibe er sejlet væk fra skibets rute, siger Jimmy Westermann, souschef ved Storebælt VTS, der står for sikkerheden for de skibe, der sejler under Storebæltsbroen.

”Pioneering Spirit” er i sig selv 382 meter langt – og med kranoverbygningen hele 477 meter langt. Det er 124 meter bredt, og stikker ved passagen 18 meter ned i havet.

Må tage vand ind for at komme under

Det er så stort, at det har måttet tage ballastvand ind for at kunne komme ned på de 65 meter, som Storebæltsbroen levner af plads.

- Vi har noget, der ligner optimale gennemsejlingsforhold lige nu. Der er roligt vand, og kun en let modgående strøm, som faktisk er en fordel for os, fortæller Jimmy Westermann.

Det enorme skib kan sejle med hele 14 knob, men ventes at passere broen med en fart på seks knob. Det har 12 motorer, der kan hjælpe med navigationen under passagen.

Klokken 10.00 var forventningen, at skibet ville sejle under broen cirka klokken 11.40. Selve passagen ventes at tage en halv time.

Ventes ikke at få konsekvenser

Ifølge Sund og Bælt ventes passagen ikke at få problemer for trafikken på Storebælt.

Storebælts pressechef Lene Gebauer Thomsen oplyser til TV ØST, at der ikke vil være særlige tiltag, der kan påvirke trafikken over broen, når det enorme skib sejler under.

- Vi holder selvfølgelig nøje øje med skibet, men vi forventer ikke, at der kommer nogen form for konsekvenser som følge af skibets passage, fortæller hun

Ikke særlige hensyn

Jimmy Westermann oplyser, at skibet er det største fartøj, der har passeret Storebælt – men det får ikke nogen trafikmæssig særbehandling.

- Vi spærrer ikke for den øvrige trafik, men opfordrer til, at de navigerer meget forsigtigt omkring det enorme skib. Det er så stort, så den fysiske plads i sejlrenden er noget, vi holder øje med. Han fylder så meget, at udfordringen bliver at skaffe plads til den øvrige trafik, siger han.

I trafikkontrollen er i dag ud over den daglige bemanding også repræsentanter for rederiet, der skal hjælpe med kommunikationen med skibet, og som har alle de oplysninger, der kan komme på tale.

- Det er et meget stort skib - men det er stadig et skib, så vi tackler passagen som med andre skibe. Vi forventer nu ikke større problemer. Skibet kan navigere utroligt præcist, og forholdene for gennemsejlingen er gode, siger han.