Eksplosion på båd i Lillebælt

To mænd røg lørdag aften over bord fra en båd i Lillebælt mellem Den Nye og Den Gamle Lillebæltsbro. Der er sandsynligvis sket en eksplosion i båden.

To mænd på henholdsvis 48 og 50 år røg lørdag aften over bord fra en båd i Lillebælt mellem Den Nye og Den Gamle Lillebæltsbro, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Begge mænd blev kort efter reddet i land i Middelfart, hvor de ifølge Fyns Politi straks blev bragt til hospitalet til nærmere undersøgelse.

De to mænd havde været ude og sejle i en ny såkaldt rib-båd, som er en båd med fast bund men en blød "overdel", hvor der sad en bådmotor på 175 hk.

På et tidspunkt er der øjensynligt sket en eksplosion i bunden af båden.

Eksplosionen var så kraftig, at bådens bund blev sprængt væk fra overdelen, så begge mænd blev kastet overbord. En nærliggende sejler sprang i vandet og fik trukket begge i land. De bar begge redningsvest.

De to mænd skulle ifølge politiet sandsynligvis have fået skader på benene og muligvis også ryggen.

Politiet har endnu ikke tal med de tilskadekomne mænd, men har nu bjærget båden for at undersøge den nærmere. Lige nu mistænker teknikerne, at der er opstået en utæthed omkring brændstoftanken, der ligger i bunden af båden, og som førte til eksplosionen.

Hvor de to mænd stammer fra i landet, er der endnu ingen meldinger om.

Vagtchef Lars Fredensborg fra Fyns Politi oplyser søndag morgen, at de endnu ikke kender de to mænds tilstand.