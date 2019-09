Kræftpatient: Genialt at man kan scanne alle pletter i ét hug

Ofte skal hudkræftpatienter frem og tilbage fra egen læge, hudlæge og sygehus i flere omgange, før de er opereret og har lagt sygdommen bag sig. Det betyder, at de skal tage fri fra arbejde i flere omgange samtidig med, at de selv og familien går i uvished om sygdommen.

Jeg synes, det er en genial måde at gøre det på. Jeg kunne måske selv have taget et billede af min plet måneder før, jeg gik til lægen. Michael Priess Mikkelsen, Lunderskov

Da Michael Priess Mikkelsen fik konstateret hudkræft på halsen, kunne han nøjes med et besøg hos sin egen læge og en enkelt tur til sygehuset. Det var en lettelse for både ham selv og hans familie.

Et nyt forskningsprojekt på Vejle Sygehus arbejder med at mindske antallet af hospitalsbesøg i forbindelse med behandling af hudkræft. Under overskriften “Ram plet første gang” skal patienten via app’en “Mit Sygehus” sende et foto af sin plet eller mærke ind, hvorpå en læge tager stilling til, om man skal kaldes ind på sygehuset eller ej.

Michael Priess Mikkelsen blev opereret for hudkræft på Vejle Sygehus. Foto: Tais Tullin, TV SYD

Michael kunne have sparet en tur

Forskningsprojektet skal spare begge parter for mere end ét besøg på sygehuset. Og den ide er Michael Priess Mikkelsen med på.

- Jeg synes, det er en genial måde at gøre det på. Jeg kunne selv have taget et billede af min plet måneder, før jeg gik til lægen. Så havde jeg måske sparet en af de to ture, siger han.

Michael Priess Mikkelsen var i modsætning til mange andre patienter heldig med kun at skulle have besværet med at få fri fra arbejde en enkelt gang. Han tror, at det stopper mange i at få tjekket deres pletter på kroppen, at de skal have fri fra arbejde i flere omgange og måske oplever lange ventetider på sygehuset.

- Det ville give ro i sindet, hvis man kan få vished med det samme. Tage et billede og sende det ind, siger Michael Priess Mikkelsen, der er født med mange mærker på kroppen og godt kan se en ide i måske at få hele kroppen vurderet på én gang.

- Det ville også være smart at sende det hele ind i ét hug i stedet for at skulle ind flere gange, siger han.

Sådan stemmer du på kræft-projektet I "Et sundere Syddanmark" er det dig, der er med til at bestemme, hvilket af fem forskningsprojekter der skal have penge. Der er én million kroner til vinderen og henholdsvis 600.000 kroner og 400.000 kroner til anden- og tredjepladsen. Du stemmer på kræft-projeket ved at sende en sms med teksten "Sund 3" til 1999. Det koster almindelig sms-takst. Du kan kun stemme én gang. Afstemningen løber fra 20. september til 2. oktober. Du kan læse om de fire andre forskningsprojeketer her. Vinderen offentliggøres 2. oktober. Se mere

Plet på halsen gjorde ondt

Historien om Michael Priess Mikkelsen, der bor i Lunderskov, begyndte, da en plet på halsen irriterede ham, når han havde skjorte på.

- Det gjorde ondt, når min skjortekrave nagede ind imod stedet, fortæller han.

Det fik ham til at søge læge for at få det fjernet.

- Lægen tog en biopsi og opdagede, at der var nogle kræftceller i pletten, siger Michael Priess Mikkelsen, der har taget turen til sygehuset i Vejle for at blive opereret.

Han er en af ca. 1.100 patienter, der årligt undersøges eller behandles for hudkræft på Sygehus Lillebælt i Vejle. Han slipper for at møde op mere end én gang på sygehuset, og det sætter han pris på.

- Det er jo ret rart, at man ikke skal have fri to gange fra arbejde. Så jeg er rigtig glad for at have fået tilbuddet om at få det overstået på èn dag, siger Michael Priess Mikkelsen, som til daglig arbejder hos Lego som moulding process manager.

Normal procedure er, at folk ofte først er forbi egen læge, nogle gange også en hudlæge, derefter en forundersøgelse på sygehuset, for til sidst at få fjernet det kræftramte område.

- Jeg synes, det er spild både af folks og sygehusets tid, at man skal ind flere gange. Det er rart, at man kan komme ind én gang og få det overstået, siger han.

Michael Priess Mikkelsen blev opereret for hudkræft på Vejle Sygehus. Foto: Tais Tullin, TV SYD

Tager hårdt på familien

Det er vigtigt med fart på behandlingen på grund af bekymring hos patienten selv og familien.

- Det er også opslidende for familien, hvis det tager for lang tid med sådan en proces her, mener Michael Priess Mikkelsen, der selv har to børn på henholdsvis 17 og 20 år.

- Selvom kræften ikke er aggressiv, berørte det da dem meget, da jeg fortalte dem det, fortæller han og tilføjer:

- Det berører jo også mig at se omgivelserne blive kede af det.

Michael Priess og hans familie har altid været gode til at bruge solcreme, når de har været ude at sejle eller været på charterrejse. Noget han er opdraget med fra barns ben.

Michael Priess Mikkelsen blev opereret for hudkræft på Vejle Sygehus. Foto: Tais Tullin, TV SYD

- Mine forældre har altid sagt til mig, at jeg skulle beskytte mig mod solen, fordi jeg har mange mærker på kroppen. Men det er jo ikke en hindring for, at man får hudkræft, siger Michael Priess Mikkelsen lige inden, han skal lokalbedøves og opereres i operationsstuen på Vejle Sygehus.

Læge Bekka Christensen, som står for operationen, tegner med en tusch en ring på ca. to-tre centimeter i diameter på Michaels hals. Hun skærer huden væk og syr det sammen igen, hvorpå Michael kan forlade sygehuset. Forhåbentlig kræftfri.