Jæger skyder jæger

Det var egentlig et rådyr, en mandlig jæger fra Middelfart havde på sigtekornet under en jagt på Treldenæs ved Fredericia lørdag eftermiddag. Han fik imidlertid en mildt sagt uheldig ”bifangst”.

En kvindelig jæger blev nemlig ramt af tre hagl fra det skud, den 69-årige jæger affyrede med sit haglgevær mod rådyret.

Det viste sig, at skaderne var mindre alvorlige end man først frygtede. Jørn Bystrup, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi

Kvinden blev ramt i hånden, i skulderen og i baghovedet. Hun blev bragt til Kolding Sygehus til behandling, hvor det viste sig, at skaden i baghovedet havde karakter af et strejfskud. Den 37-årige kvinde er færdigbehandlet og udskrevet igen.

- Det viste sig, at skaderne var mindre alvorlige, end man først frygtede, fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jørn Bystrup, til TV SYD.

Den uheldige mandlige jæger slipper dog ikke for et retsligt efterspil af episoden. Han er nu sigtet efter straffelovens § 252 for uagtsomt at have voldt nærliggende fare for andres liv og førlighed.

