Newton fra Fredericia var væk i to år - blev fundet ved fynsk slot

Onsdag blev en glædens dag hos Elisabeth Ottosen fra Fredericia.

- Vi er helt euforiske, fortæller hun.

Det helt usandsynlige skete. Hun og familien blev nemlig genforenet med hankatten Newton, der forlod sit hjem i Fredericia en dag for to år siden.

- Vi har ledt og ledt efter ham og havde faktisk opgivet håbet om at se Newton igen, siger Elisabeth Ottosen.

Men onsdag blev Newton indleveret hos Fyns Internat i Ejby. Han var fundet i dyrehaven ved Hindsgavl Slot tæt på Middelfart.

Newton var væk i to år. Nu er han hjemme i Fredericia igen. Foto: Elisabeth Ottosen

Chipmærkning fik Newton hjem

- Når vi får en kat indleveret her på internatet, undersøger vi altid for chip og øremærke. Og her kunne vi konstatere, at Newton både var øremærket og registreret i katteregisteret med relevante oplysninger. Så vi kunne med det samme kontakte hans ejer og fortælle dem, at deres længe savnede kat var dukket op, fortæller Lene Frahm, der er leder hos Fyns Internat til TV SYD.

Det lød næsten for godt til at være sandt, men Elisabeth Ottosen og hendes kæreste satte sig med det samme i bilen efter det glædelige telefonopkald.

- Vi var helt stille i bilen, for tænkt hvis det nu ikke var Newton, siger Elisabet Ottosen.

Men det var Newton. Ingen tvivl om det

- Han kunne helt sikkert kende os, siger en lykkelig Elisabet Ottosen.

Fra Fredericia til Fyn - hvordan?

Hvordan Newton er kommet fra Fredericia til Fyn, ved ingen. Men et gæt er, at Newton er hoppet op i en håndværkerbil, som har stået med åbne døre, og på den måde er han kommet på den anden side af Lillebælt.

- Det er ikke usædvanligt, fortæller dyreinternatsleder Lene Frahm. - Katte er nysgerrige, og kan godt finde på den slags. Det hører vi ikke sjældent.

Chipmærkning betaler sig

På Fyns Internat er glæden over genforeningen mellem Newton og familien mindst lige så stor:

- Det er intet mindre end fantastisk, men det er desværre sjældent, vi kan genforene kat og ejer på den måde, fortæller Lene Frahm.

Internatet får ifølge Lene Frahm 1.700 katte indleveret om året, men det er de færreste katte, der er chipmærket og registreret i katteregisteret, og dermed er det heller ikke særlig ofte muligt at finde ejerne.