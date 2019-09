Ny metode vil spare kræftpatienter bøvl og bekymringer

Overlæge Bekka Christensen fik en god ide, da en patient på et tidspunkt satte spørgsmålstegn ved, hvorfor han ikke kunne blive både undersøgt og opereret for hudkræft samme dag.

- Jeg forklarede ham, at operationen skulle foregå en anden dag. Så kiggede han på mig og spurgte “kan du ikke gøre det nu?”. Jeg måtte svare nej, men tænkte bagefter, at vi skulle kunne gøre det her på én og samme dag for flere. Så var det et spørgsmål om at finde en metode til det, forklarer Bekka Christensen, som er overlæge ved organ- og plastikkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt, i Vejle.

Mindre transport og færre besøg er målet med projektet. Bekka Christensen, overlæge, organ- og plastikkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt

Hun har derfor sat sig for, via sit forskningsprojekt “Ram plet første gang”, at det i fremtiden bliver muligt i langt flere tilfælde end i dag at blive både undersøgt og opereret på sygehuset samme dag.

Hudkræft er det hyppigste kræftform i Danmark med 14.000 nye tilfælde hvert eneste år. I alt bliver 160.000 danskere årligt undersøgt for hudkræft. Plastikkirurgisk afdeling i Vejle modtager årligt 1.100 henvisninger af patienter med hudkræft. Hudkræft rammer især mennesker over 60 år, og det antal forventes at vokse i takt med, at andelen af 65-årige i befolkningen stiger de kommende år.

- Vi håber med projektet at kunne tilbyde cirka halvdelen af de 1.100 patienter i Vejle, at de kan blive undersøgt og opereret på én dag, fortæller Bekka Christensen.

Michael Priess Mikkelsen blev opereret for hudkræft på Vejle Sygehus. Foto: Tais Tullin, TV SYD

Mindre bøvl for alle

Den føromtalte patient er dog ikke den første til at undre sig over, hvorfor det hele ikke kunne ske straks på den briks, der står i Bekka Christensens undersøgelseslokale på Vejle Sygehus. Faktisk har Bekka Christensens patienter gang på gang undret sig over, at de ikke kunne få hele forløbet overstået på en enkelt dag.

- Patienterne har udtrykt ærgrelse og frustration over, at de selv eller en pårørende skal tage fri fra arbejde igen. Jeg kan sagtens forstå dem, når de nu skal køre 50 eller 100 km ind til sygehuset, og så risikerer de senere at skulle afsted endnu en gang, siger hun.

Mange af Bekka Christensens patienter har fejlagtigt en forventning om, at deres hudkræft skal fjernes ved samme lejlighed. Med “Ram plet første gang” sigter hun efter at spare alle parter for så meget besvær som muligt.

- Så mindre transport og færre besøg er målet med projektet, siger hun.

I de tilfælde, hvor hudkræften har bredt sig og er blevet kompliceret og kræver større operationer, vil det ikke kunne lade sig gøre. Men mange patienter vil efter hendes mening kunne få gavn af løsningen.

- I dag kræver det typisk flere ture til læge og sygehus, hvis man skal undersøges for hudkræft. Det betyder køreture til læge og sygehus, bøvlet med at finde p-plads, tabt arbejdsfortjeneste, ubehaget ved at køre i mange timer med flextransport, hvis man er en ældre medborger, forklarer Vejle-lægen, der oplyser, at man på Sygehus Lillebælt allerede i dag prøver at tilbyde det her til patienterne.

- Men set i bakspejlet er der rigtig mange flere patienter, vi kunne have undersøgt og opereret på én dag, erkender hun.

Sådan fungerer app’en

Ambitionen med projektet er, at man tager et billede af pletten med sin mobil gennem “Mit Sygehus”, som er Region Syddanmarks app.

- På sygehuset vurderer en speciallæge billedet og beslutter, om patienten kan undersøges og opereres samme dag, forklarer Bekka Christensen.

At sende et foto gennem en app er ikke banebrydende teknologi, men datasikkerheden er ifølge hende først blevet god nok nu, til at det kan lade sig gøre i forbindelse med sygdom. Samtidig nævner hun også andre gode grunde til, at tiden er moden til denne slags metoder.

- Nu om dage har alle sygehuse en app, og alle i Danmark eller deres nabo har en smartphone eller anden internetadgang. Derfor kan projektet køre nu, fortæller hun.

Overlæge Bekka Christensens forskningsprojekt går ud på at undersøge og operere hudkræftpatienter på én og samme dag. Foto: Tais Tullin, TV SYD

Folk forveksler hud- og modermærkekræft

Mange mennesker forveksler hud- og modermærkekræft. “Ram plet første gang” beskæftiger sig med hudkræft, der er den “almindelige hudkræft” og ikke livstruende. Den kan opstå over hele kroppen, men viser sig især, hvor huden er udsat for sollys. Det vil sige i og omkring ansigtet.

- Mange blander de to kræftformer sammen. Modermærkekræft kan sprede sig til hele kroppen, og man kan dø af den. Hudkræft er den mest fredelige form, som man ikke dør af, forklarer Bekka Christensen, der dog ikke vil negligere sygdommen.

- Den kan blive så stor, at den går ud over ens livskvalitet. For eksempel hvis den sidder på næsen eller går ind i øjnene eller ørerne eller læberne. Den kan være invaliderende, siger hun.

Hvis der går for lang tid mellem undersøgelse og operation, får de praktiserende læger også mere at se til. Patienterne bliver i ventetiden urolige og opsøger atter egen læge for at få en afklaring.

- Ventetid er det mest forfærdelige, fordi det skaber uvished. Hvis man ved, hvad der skal ske, kan man bære det på en anden måde. Hvis ikke, er uvisheden virkelig frygtelig, mener Bekka Christensen.