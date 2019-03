Trafikplan skyder en Als-Fyn-bro ud i uvis fremtid

Mens kapaciteten på den eksisterende Lillebæltsforbindelse generelt kan håndtere trafikken i dag forventes det, at der med de kommende års trafikvækst vil opstå et kapacitetspres på længere sigt. Der vil derfor være behov for at undersøge forskellige muligheder for udvidelse af kapaciteten nord for, syd for eller i umiddelbar tilknytning til de eksisterende forbindelser. Undersøgelserne vil skulle ses i lyset af en Kattegatforbindelse, som vil have betydning for kapacitetspresset. I den forbindelse vil det også være relevant at overveje, i hvilket omfang en fast Als-Fyn-forbindelse har potentiale til at aflaste eksisterende forbindelser og den sydlige del af E45