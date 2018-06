Bor der fremmede på din adresse? Sådan tjekker du det

Et ægtepar har oplevet, at en ungarsk kvinde med arbejde i et fynsk rengøringsfirma registrerede bopæl hos dem, uden de vidste det. Her kan du læse, hvordan du tjekker, om fremmede er flyttet ind.

Ægteparret Petsy og Gijs Ouwehand Norðberg har fornyligt været udsat for, at en 31-årig ungarsk kvinde forfalskede et dokument og brugte det som bevis for, at hun har bopæl hos familien. Formentligt for at få et dansk cpr-nummer og ophold i Danmark.

Med en ansættelseskontrakt fra Fyn og folkeregistreradresse i Elling har kvinden fået opholdstilladelse.

Nu kæmper ægteparret i Elling ved Frederikshavn for at få kvinden slettet fra adressen, men hvordan undgår man at havne i samme situation som ægteparret, og hvordan tjekker man, at man ikke er blevet udsat for det samme?

Læs også Ungarsk kvinde misbrugte ægtepar: Nu har hun fået opholdstilladelse

På borger.dk kan du selv se, hvad der er registreret om dit cpr-nummer. Her kan du for eksempel også se, hvilke virksomheder og offentlige myndigheder, der abonnerer på dit cpr-nummer, for eksempel uddannelsesinstitutioner, kommuner, banker eller forsyningsselskaber.

Ret til informationer

Hvis du ikke er interesseret i, at en virksomhed stadig har dine cpr-oplysninger, er det også på borger.dk, du kan finde en blanket, som du kan bruge til at anmode virksomheden om at slette dine oplysninger.

Du har i udgangspunktet altid ret til at få at vide, hvad der står om dig i et offentligt register.

Du skal selv henvende dig hos din kommune, hvis du vil vide, om andre personer er registreret på din adresse. Du kan enten lave en digital beboerforespørgsel eller henvende dig i Borgerservice. Det koster som regel et mindre gebyr. Derudover skal du kunne dokumentere, at du er ejer af boligen.