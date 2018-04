DF vil undgå skævvridning: Vil sende flere penge til kunstakademier

DF vil sende flere penge til kunstakademierne i Odense og Aarhus for at undgå en skævvridning. Regeringen og S støtter ikke op om forslaget

Ambitionerne om at skabe et mindre skævt Danmark skal også gælde kunsten og kulturen. Det mener Dansk Folkeparti, som nu foreslår, at der skal investeres flere penge i kunstakademierne uden for hovedstaden.

- For mig handler det om, at der et godt kunstnerisk miljø i Aarhus og Odense - og ikke kun i København. For i øjeblikket trækker København og deres akademi mange kunstnere til byen. Men jeg er interesseret i, at vi også har kunstnere på et højt niveau på Fyn og i Jylland, siger Alex Ahrendtsen, kulturordfører i DF.

Kunstakademiet i København er fuldt ud statsligt finansieret, hvorimod akademierne i Odense og Aarhus er finansieret delvist af kommunen og delvist af staten. Og det er en skævvridning, som Alex Ahrendtsen er ked af.

- Derfor beder jeg kunstakademiet og Københavns Kommune om at være solidariske. Det vil sige, at vi flytter nogen af de penge fra København til Aarhus og Odense, så vi også styrker de kunstneriske miljøer der, siger han.

Helt konkret vil DF sende i alt fire millioner kroner - to til hver - til akademierne i Odense og til Det Jyske Kunstakademi i Aarhus.

Og det vækker glæde hos Judith Schwarzbart, der er rektor hos Det Jyske Kunstakademi i Aarhus, som i øvrigt mener, at billedkunst-området generelt ikke har specielt gode vilkår i Danmark.

- Det ville jo være en stor gave. Man kan jo sige, at vi er et akademi, der kører på meget meget få ressourcer, siger hun og uddyber:

- I virkeligheden er hvert år lidt et trylleri for overhovedet at få det til at løbe rundt. Faciliteterne er nok der, hvor man mest kan mærke, at vi er underfinansieret. Det handler om værksteder og om bygningens tilstand, siger rektoren.

Hun forklarer, at der er mange ting, de gerne vil gøre for de studerende. Men i forhold til især den tekniske undervisning vil hun gerne have flere ressourcer til.

- Jeg mener, at det gavner kunst i Danmark, at det her akademi har det godt. Det er vigtigt for den fremtidige kunstscene, at her er flere akademier. Men man kan jo sige, at det gavner jo ikke nødvendigvis kunst i Danmark, hvis man tager dem fra det kongelige, siger Judith Schwarzbart og tilføjer:

- Men jeg ville egentlig hellere se, at man løftede de to provins-akademier til et niveau, der lignede mere København og i øvrigt andre kunstneriske uddannelser som musik, scenekunst og film. Altså at vi kunne være på niveau, siger hun.

Rektor Judith Schwarzbart mener, at en tilførelse af ressourcer vil kunne mærkes fagligt i de studerendes uddannelse.

Daniel Toft Jakobsen, der er medlem af kulturudvalget i Socialdemokratiet, medgiver, at intentionen om at styrke uddannelserne i Aarhus og Odense er fin, og at de gerne vil være med til at diskutere det.

Dog kommer der et 'men'.

- Jeg synes, det er useriøst bare lige med et pennestrøg at foreslå at tage 4 millioner kroner fra en statsinstitution med et beslutningsforslag på nogle få linjer, siger Daniel Toft Jakobsen og uddyber:

- Normalt, hvis vi rykker rundt på penge på den måde, så har vi en mere grundig proces, hvor vi analyserer konsekvenserne og økonomien, og ikke mindst hvor vi inddrager dem, der bliver berørte af det. Og det er der ikke lagt op til her. Så derfor vil det være useriøst og uansvarligt, hvis jeg skulle stemme for sådan et forslag, siger han.

Også Venstres kultur- og medieordfører, Britt Bager, bakker op om intentionen om at rykke penge fra København til Aarhus og Odense.

Men alligevel vælger de ikke at støtte det konkrete forslag, fordi det ifølge Britt Bager foregår på et uoplyst grundlag.

- Når vi ikke støtter det konkrete forslag, som DF er kommet med, så det faktisk fordi, at ministeren allerede har igangsat et arbejde. Det gjorde vi i 2017, og det arbejde pågår i øjeblikket, som rektorerne afleverer til ministeriet her en gang i foråret, siger Britt Bager og uddyber:

- Jeg synes, det er dybt useriøst at igangsætte et arbejde og så ikke afvente institutionernes egne vurderinger af, hvordan det her skal foregå, siger hun.

Britt Bager forklarer, at kulturministeren allerede selv har sat institutionerne i gang med at udarbejde deres version af, hvordan de kan omrokkere, og hvordan man kan styrke kulturen i landet.

Og det er dét arbejde, som hun vil have på sit skrivebord, inden hun tager stilling til, hvordan det skal foregå.

Og DF's kulturordfører, Alex Ahrendtsen, er uforstående over for Venstres og Socialdemokraternes udmeldinger.

- Jeg forstår ikke, hvorfor regeringen og socialdemokraterne ikke er med på det her. De taler hele tiden om, at Danmark skal være i balance. Og det synes jeg også, at det skal være på kulturen og kunstens område, siger han og forklarer, at han mener, at vi bør være solidariske, hvis vi vil have et land i balance.

- Hvis de ikke synes, det er ordentlig arbejde, så kan de jo selv komme med noget. Jeg har jo ikke et helt ministerium bag mig og tusindvis af embedsmænd – jeg har bare Alex, siger han.

Men trods manglende opbakning så forholder Alex Ahrendtsen sig alligevel optimistisk.

- Jeg tror på sigt, at folk godt kan se fornuft i at have en balance - også på området vedrørende kunstakademier, siger han.