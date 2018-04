Pas på: Det vrimler med gyllekørsel på vejene

Det er den tid på året, hvor traktorer og andre landbrugsmaskiner kommer frem på vejene, når der skal køres med gylle. Det kan resultere i mange ulykker.

Solen har fundet vej til det fynske, og med den og foråret pibler det også frem med store traktorer og landbrugskøretøjer, der i disse dage kører til og fra deres marker med gylle, plove og såmaskiner.

Men det er ikke kun lugten af gylle, der kan virke faretruende - men også de store maskiner i trafikken.

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker råder derfor bilisterne til at være ekstra opmærksomme i denne tid.

- Traktorulykker er ofte alvorligere end andre ulykker, fordi traktorer ikke er indrettet kollisionsvenligt som for eksempel personbiler, advarer Mette Fynbo, der er formand for Havarikommissionen, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Der er derfor god grund til at passe på for øjeblikket, hvor der er mange flere traktorer på vejene end normalt på grund af forårets gyllekørsel.

I perioden fra 2008 til 2017 har der i alt været 493 ulykker med personskade, hvor en traktor eller et motorredskab er involveret.

39 af ulykkerne skete på Fyn.

Traktorulykker med personskade Nordjylland: 85

Østjylland: 43

Midt- og Vestjylland: 110

Sydøstjylland: 29

Syd- og Sønderjylland: 89

Fyn: 39

Sydsjælland og Lolland-Falster: 36

Midt- og Vestsjælland: 16

Nordsjælland: 13

Københavns Vestegn: 4

København: 24

Bornholm: 5 I alt: 493



Bilister og traktorfører skal kende hinanden

Ifølge Havarikommissionen er andelen af dræbte i traktorulykker næsten dobbelt så stor i forhold til andelen af dræbte i andre personskadeulykker.

Nogle af ulykkerne sker, fordi traktorførerne ikke orienterer sig godt nok eller ikke viser af i god nok tid i forbindelse med venstresving. Men de store maskinernes fart spiller også en stor rolle. Den lave fart og deres bredde er noget, som kan skabe problemer for de mindre biler, som faktisk også har en del af skylden.

Næsten halvdelen af de undersøgte ulykker kunne være undgået, hvis bilisterne havde overholdt hastighedsgrænsen eller havde kørt efter forholdene.

- Traktorførerne og bilisterne har et fælles ansvar i trafikken, og at kende hinanden er vejen frem. Derfor er vi også med til at sætte fokus på det her, siger Martin Merrild, der er formand i Landbrug & Fødevarer.

