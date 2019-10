Joan mistede sin søn for otte år siden: - Pas på hinanden i nattelivet 

- Det tager mange år at komme tilbage til noget, der bare ligner det, man havde før.

Ordene tilhører Joan Kjærhus. Desværre. I 2011 gennemgik hun enhver forældres værste mareridt, da hun mistede sin søn Magnus, da han blev påkørt af et tog efter en gymnasiefest.

Fredag gennemlevede endnu en familie samme mareridt, da de pårørende til 19-årige Mark Corneliussen ved et ligsyn endeligt bekræftede, at det var liget af den unge mand, som dykkere fra Beredskab Fyn fandt i Odense Å onsdag aften.

Pas på hinanden i byen

Hvad der præcist er sket, efter Mark Corneliussen forlod værtshuset The Old Irish Pub i Odense sidste fredag, ved ingen. Men siden 2011 har seks unge fynske mænd mistet livet efter episoder, hvor alkohol har været involveret.

Det er seks gange for meget, og derfor skal de unge, i samarbejde med forældre og skoler, være bedre til at passe på hinanden.

Det mener Joan Kjærhus, som stiftede Magnus-fonden - opkaldt efter sønnen Magnus - efter hans død den 3. december 2011, hvor han efter en fest på Tornbjerg Gymnasium blev påkørt af et tog, da han var faldet på skinnerne.

Sidens Magnus’ død har Joan Kjærhus holdt masser af foredrag på skoler og gymnasier, hvor formålet er at skabe en sund kultur, når de unge går i byen, så alle kommer sikkert hjem igen.

- De unge mennesker, som jeg taler med til foredrag, opfordrer jeg til at indgå i nogle fællesskaber, så de tager vare på hinanden. Pigerne er rigtig dygtige til det, men drengene får det ikke gjort, siger hun til TV 2/Fyn.

- Vi undervurderer opgaven

Det indtryk passer meget godt på de 3.g’ere på Nyborg Gymnasium, som TV 2/Fyn har talt med fredag. Pigerne lægger en plan, mens drengene ikke er så gode til det.

- Vi har meget med i vores fællesskab, at når vi tager i byen, så ved vi, at vi altid er der for hinanden, og man går ikke fra hinanden. Når vi tager afsted, så er vi en gruppe, og så bliver vi sammen. Det ved vi. Vi sikrer os, hvordan vi kommer derhen, og hvordan vi kommer hjem.

- Og vi har stort allesammen hinandens forældres numre, så vi kan sikre, at alle kommer sikkert hjem og har det godt, siger 18-årige Rikke Watson Madsen, der går i 3.g på Nyborg Gymnasium.

Men blandt drengene på samme årgang på gymnasiet er de ikke så gode til at holde øje med hinanden, når de tager i byen, mener Magnus Dalgas Holm.

- Jeg tror egentlig, at vi undervurderer opgaven lidt for meget, og det tror jeg går meget igen rundt omkring. Så jeg tror egentlig, vi skal blive lidt bedre til at få styr på, hvordan vi kommer hjem, og om vi har nogle forældre, der kommer og henter os, eller hvordan vi har tænkt os at gøre det.

- Tit tænker man bare, at det lykkes nok på en eller anden måde, eller så sover man et eller andet sted. Sådan er det jo ikke i alle tilfælde, så vi skal nok blive mere opmærksomme på det, siger Magnus Dalgas Holm.

Fylder i politiets døgnrapporter

Og der skal gøres noget ved problemet, så lignende tragiske hændelser kan undgås i fremtiden, mener Joan Kjærhus. Men det er ikke kun de unge, som har ansvaret, mener hun.

- Man kan have en aftale på gymnasierne om, at man har et klasseråd, som består af forældre, elever og lærere, som sørger for, at man udarbejder nogle fælles regler for, hvordan man går til fest eller går i byen, siger hun.

Hos Fyns Politi oplever man desværre ofte, at unge får problemer efter en bytur, forklarer politikommissær Jack Liedecke.

- Vi oplever desværre jævnligt, at unge mennesker kommer galt afsted efter en bytur. Vi har ikke nogen decideret statistik på det, men de optræder jævnligt i vores døgnrapporter, siger han.

Jack Liedecke forklarer videre, at retsmedicineren antager, at 19-årige Mark Corneliussen er druknet.

- Vi betragter sagen som en ulykke, og vi har indstillet efterforskningen, og vi foretager ikke yderligere i sagen, siger han.