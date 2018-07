Pas på hvor du smider cigaretten: Op mod ti fynske naturbrande om dagen

Der har været usædvanligt mange naturbrande i de seneste uger på grund af det tørre vejr. Beredskab Fyn forklarer, hvad du skal være opmærksom på, når du færdes ude.

Der er tørt på Fyn. Knastørt.

Det har blandt meget andet haft den konsekvens, at der endda meget let går ild i det tørre græs i naturen, og i de seneste to uger har der været fem til ti naturbrande om dagen i gennemsnit.

Det oplyser Beredskab Fyn.

Som borger er det vigtigt at være opmærksom på, at man ikke smider cigaretskodder eller andet, der kan antænde den tørre vegetation Anders Højhus Andersen

Også lørdag og søndag har der været rigeligt at se til for brandfolkene overalt på Fyn. Senest søndag eftermiddag, hvor en kornmark brændte ved Ebberup på Sydvestfyn.

- Vi har haft en del småbrande igennem weekenden her, og også i ugen op til har vi haft mange småbrande. Vi har også haft enkelte brande i marker i forbindelse med høstning, siger Anders Højhus Andersen, der er beredskabsinspektør hos Beredskab Fyn.

Han fortæller, at beredskaberne har måttet rykke ud til mange flere brande end normalt på grund af tørken.

- Vi har en del mere at køre til. Men det er heldigvis småbrande, hvor det er fem til 25 kvadratmeter græsareal eller lyngklædte arealer eller andet, der er gået ild i, siger Anders Højhus Andersen.

Tænk over cigaretten

Beredskabsinspektøren forklarer, at fynboerne særligt skal tænke særligt meget over, hvor man som ryger smider sine efterladenskaber.

- Som borger er det vigtigt at være opmærksom på, at man ikke smider cigaretskodder eller andet, der kan antænde den tørre vegetation eller i græsarealer, der er tørt. Så man skal tage sine cigaretskodder med sig og ikke efterlade dem i naturen. Det er det altid vigtigt at gøre, men især i den her tørre periode, siger Anders Højhus Andersen.

Nogle vejrudsigter varsler enkelte regnbyger på tirsdag, men det er ikke nok til at ændre på tørkesituationen på Fyn, forklarer beredskabsinspektøren.

- Der skal en del mere til. Vi har jo haft en rigtig, rigtig lang tør periode, og de millimeter, der normalt ville have faldet i sådan en måned, de vil ikke være nok nu. Det er rigtig meget vand, der skal til nu, før jorden den begynder at være fugtig igen. Så der skal en del dage med regn til, før vi begynder at se afbrændingsforbuddet blive ophævet, siger Anders Højhus Andersen.

Afbrændingsforbud

Og netop afbrændingsforbuddet, der gælder i alle de fynske kommuner, har været genstand for stor spørgelyst blandt fynboerne, fortæller beredskabsinspektøren.

Beredskab Fyn får dagligt mange henvendelser fra fynboer, der gerne vil vide mere om, hvad forbuddet egentlig dækker over.

- Vi oplever, at rigtig mange mennesker læser og har forstået, at der er et afbrændingsforbud, men så sætter de sig ikke mere ind i, hvad forbuddet betyder. Så vi opfordrer folk til at læse, hvad afbrændingsforbuddet er, og hvilke lempelser der er i forhold til deres egen private have og for eksempel brug af grill og bålfad, siger Anders Højhus Andersen.

Ifølge beredskabsinspektøren får de hver eneste dag omkring 30-40 henvendelser omkring forbuddet.

Han understreger, at det er essentielt, at fynboerne overholder forbuddet hjemme i haverne.

- Hvis det ikke bliver overholdt, er det jo kilden til, at vi kan få alle småbrandene, der også kan udvikle sig til en større brand, hvis der ikke er opsyn med tingene og styr på tingene, siger Anders Højhus Andersen.

Du kan læse mere om afbrændingsforbuddet her eller på Beredskab Fyns hjemmeside.