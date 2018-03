Kør forsigtigt - isslag og snefygning rammer morgentrafikken

Kør forsigtigt og i god tid, lyder det fra politiet. Mandagens morgentrafik i det sydfynske kan rammes af isslag, snefygning, blæst og snefald.

Bedst som vi troede, at vi var ovre den sibiriske kulde og færdig med sne og glatte veje, er vi på den igen. Og især det sydlige Fyn bliver igen ramt.

Mandag morgen kommer der nemlig et udbredt snevejr med blæst, snefygning og et kortvarigt farligt vejrfænomen isslag ind over det sydfynske.

Derfor skal de fynske morgentrafikanter sørge for at komme hjemmefra i god tid og køre efter forholdene, da isslag på vejene og fygningen kan skabe forsinkelser og bekymringer.

Det fortæller Fyns Politis vagthavende Lars Fredensborg til TV2/ Fyn mandag morgen.

- Der er varslet isslag på Sydfyn og i Assens. Og så rammer det også Lolland Falster, Sønderjylland, Esbjerg og Fanø. Så man skal passe på derude, siger den vagthavende.

Varslet gælder frem til klokken 11.00 mandag formiddag.

Isslag er underafkølet regn, der ved mødet med en fast overflade såsom veje, fortov, biler, postkasser og hustage omgående fryser til is, og det kan give særdeles glatte veje.

Lars Fredensborg fortæller dog, at der endnu ikke har været nogle meldinger om trafikale problemer mandag morgen inden morgentrafikken for alvor sætter ind.

Kør forsigtigt, kør i god tid og hold god afstand i disse tidlige morgentimer. #dktrafikinfo https://t.co/ae7ZZqlfAo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) 5. marts 2018

Snevejret hænger sammen med en frontzone, der fra syd prøver at fortrænge kulden over Danmark.

Prognose: Her kan der falde sne og isslag klokken 9. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Der kommer mere sne

Det er ikke kun isslag, der mandag morgen kommer til at præge trafikken. Et større snevejr, som omkring klokken 03.30 natten til mandag drog ind over den sydligste del af Jylland, har også retning mod Fyn og resten af landet.

Radarbillede af snevejret den 5. marts 2018 klokken 05.30. Foto: TV 2 VEJRET

Mellem klokken seks og syv når snevejret frem til Odense. Derefter fortsætter fronten på i landet, hvor den når Aarhus mellem klokken otte og ni, mens københavnerne kan se frem til udbredt snefald og stedvis snefygning fra mellem klokken ni.

Temperaturen kommer mandag morgen til at ligge mellem fem og to graders frost, og ved kysterne kan vinden stedvis blive op til hård.

Plusgrader i vente

I løbet af mandag aften vil dagens snevejr være ovre, og det bliver tøvejr på hele Fyn. Det vil give tåge og lidt småregn flere steder.

Resten af ugen byder ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på plusgrader i dagstimerne. Vindene fra syd og sydøst bringer nemlig mildere vejr med sig.

Dog ikke helt uden problemer:

- Det bliver en lumsk uge vejrmæssigt. I dagtimerne kommer vi op på temperaturer over frysepunktet, mens vi i nattetimerne vil komme under frysepunkterne, siger Lars Henriksen fra DMI til Ritzau.

- Det betyder, at al den sne, som er faldet, kan smelte om dagen og fryse om natten. Så vi risikerer at få meget glatte veje. Det skal man virkelig være opmærksom på de kommende dage.