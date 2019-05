Brøler med kørepenge: Skulle have overført 500 kroner - kom til at overføre 500.000

221 syddanskere har onsdag fået udbetalt alt for store beløb. Nogle enkelte har fået helt op til 500.000 kroner udbetalt i stedet for 500 kroner, som de egentlig skulle have.

Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om en fejl i et it-system, som har ført til, at nogle borgere har fået udbetalt et forkert beløb i befordringsgodtgørelse i forbindelse med transport til sygehusbehandlinger. Der er tale om hele fem millioner kroner.

Læs også Lang næse til gravide rygere: Belønning for at kvitte smøgerne trækkes tilbage

- Jeg vil gerne beklage de gener, det giver de borgere, der har fået udbetalt forkerte beløb. Det er selvfølgelig en fejl, som ikke må ske. Heldigvis har vi hurtigt opdaget fejlen, siger Region Syddanmarks regnskabschef, Johan Meyer, i pressemeddelelsen.

Heldigvis har vi hurtigt opdaget fejlen. Vi er gået i gang med at ringe og skrive til de berørte borgere for at bede dem om at betale de udbetalte godtgørelser tilbage. Johan Meyer, regnskabschef i Region Syddanmark

Trækker pengene tilbage

Regionen er i fuld gang med, at ringe og skrive til alle de berørte syddanskere, der har fået et forkert beløb sat ind på kontoen.

- Borgerne opfordres til at tilbagebetale det udbetalte beløb, skriver regionen i pressemeddelelsen.

Rent praktisk kan tilbagebetalingen bedst ske ved, at borgeren laver en bankoverførsel til regionens bankkonto. Hvordan man præcis gør fremgår af brevet. De berørte borgere er forpligtet til at betale pengene tilbage til regionen.

- Heldigvis har vi hurtigt opdaget fejlen. Vi er gået i gang med at ringe og skrive til de berørte borgere for at bede dem om at betale de udbetalte godtgørelser tilbage. Så hurtigt som muligt sender vi dem det korrekte beløb, siger egnskabschefen.

Fejl fundet

Regionen oplyser, at fejlen, der er skyld i, at enkelte borgere har fået udbetalt 500.000 kroner i stedet for 500 kroner, er blevet fundet og rettet.

Region Syddanmark er i disse uger ved at skifte økonomi-system, og det er i den forbindelse, at der er opstået en fejl i it-systemet, der midlertidigt udbetaler befordringsgodtgørelse til de syddanskere, der er berettiget til tilskud til transport til sygehusbehandlinger.

Læs også Fynske Europa-kandidater ærgrer sig over dobbeltvalg

Hvis du selv har fundet ud af, at der måske står lidt for mange penge på din konto, og du har fået udbetalt for meget fra regionen, så er du velkommen til at ringe til Region Syddanmark på 76 63 17 17 fra klokken 9 til 14.