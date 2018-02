42-årig patient døde af overdosis: Overlæge fra OUH frifundet

En overlæge fra OUH er fredag ved Retten i Odense blevet frifundet for anklager om grov forsømmelse eller skødesløshed i forbindelse med en patients død.

En 60-årig overlæge ved Odense Universitetshospital havde ikke udvist grov forsømmelse, da en patient døde i 2014. Det afgjorde Retten i Odense fredag.

Anklagemyndigheden havde ellers krævet overlægen fra Odense Universitetshospital idømt en bøde på 25.000 kroner.

Promille på 4,1

Sagen går tilbage til august 2014, hvor en 42-årig patient døde af en overdosis metadon. Ifølge fyens.dk var patienten alkoholiker og misbruger, og han var blevet indlagt med en promille på 4,1.

Patienten blev vurderet som stabil, men senere døde han af pludseligt hjertestop.

Retten lagde til grund, at den 60-årige overlæge havde fulgt de gældende retningslinjer på afdelingen.

Læge havde ingen pauser

Retten mente ikke, at overlægen "havde haft grund til at handle som beskrevet i tiltalen", og han blev derfor frifundet.

Den dag, hvor patienten blev indlagt, havde overlægen usædvanligt travlt, har han forklaret i retten.

- Der er ingen pauser. Jeg kan ikke sætte mig ned for at spise eller nå at drikke en kop kaffe. Der er fuld fart på til sent ud på eftermiddagen, har overlægen forklaret i retten ifølge Fyens Stiftstidende.

Overlægen har under sagen nægtet sig skyldig og nægtet at skulle have givet sygeplejersken besked på at give patienten metadon.

Det var retten altså enig i og siger blandt andet i sin begrundelse, at overlægen hverken var involveret i ordineringen af metadonen eller blev bedt om at tilse patienten.

Sygeplejerske betalte bøde

Sygeplejersken, der gav patienten metadonen uden overlægens vidende, har erkendt sig skyldig og betalt en bøde på 15.000 kroner.

Hun var ifølge Fyens Stiftstidende også i første omgang tiltalt i sagen, men undgik altså en retssag ved at erkende sig skyldig i overtrædelse af autorisationsloven og betale en bøde.

Lægeforening glæder sig over frifindelse

- Det er meget positivt, at lægen er frifundet. Vi ser det som en bekræftelse af, at hvis man overholder alle instrukser, så hviler ansvaret ikke på den enkelte læge, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen i en skriftlig kommentar til TV 2/Fyn.

- Politiet havde oprindeligt droppet sagen, men kørte den dog videre efter råd fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi glæder os over, at retfærdigheden trods alt er sket fyldest, ved at lægen er frifundet, og vi ser frem til det eftersyn på området, som sundhedsministeren har sat i gang, siger han.

Også Overlægeforeningen mener, at sagen slet ikke skulle have været i retten.

- Dette er eksemplet på en sag, som slet ikke skulle være kørt. Det er helt urimeligt, at man som speciallæge bliver meldt til politiet, når man passer sit job og følger alle instrukser, siger formand for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, i en skriftlig kommentar til Dagens Medicin.

#DetKuHaVæretMig

Sagen er ikke den eneste af sin slags. En lignende sag fra Sydfyn skal i marts behandles i Højesteret. Det er den såkaldte Svendborg-sag.

LÆS MERE OM DEN SAG: Ung kvindelig læge dømt efter dødsfald: Nu kommer sagen for Højesteret

Her vil anklagemyndigheden have straffet en læge for grov forsømmelse og skødesløshed i tjenesten.

Lægen blev dømt i landsretten, og sagen vakte stor kritik i lægekredse. I januar skrev tusindvis af læger under på et mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Og med hashtagget #detkuhaværetmig har læger på de sociale medier fortalt om, hvordan de føler, at sundhedssystemet er så presset, at det ligeså godt kunne være dem selv, der havde begået den fejl, som lægen fra Svendborg blev dømt for.