Region har millionregning: Patienter betaler ikke for tolk

En lang række patienter betaler ikke deres tolkegebyr retur til Region Syddanmark. Selv om regningerne for patienters tolkehjælp i mødet med sundhedssystemet er løbet op i tre millioner kroner siden juli 2018, er kun omkring 300.000 kommet retur.

Tolkegebyret blev indført 1. juli sidste år, hvor en ny ordning trådte i kraft.

Den gjorde, at personer, som har opholdt sig i Danmark i mere end tre år, selv skal betale for brug af tolk ved læge og på hospital, hvis de har brug for det.

Læs også Resistent bakterie har spredt sig til Fyn

Gebyret for at have en tolk med sig varierer ifølge DR fra 191 til 1675 kroner.

Der er tale om et øjebliksbillede, siger Stephanie Lose (V), der er formand for Region Syddanmark. Hun forventer, at en større del af beløbet bliver hentet hjem med tiden.

Hun giver to grunde til, at regionen ikke har kunnet kradse pengene ind.

- Den ene er, at faktureringen har været længe undervejs. Vi er ikke vant til i sundhedsvæsnet at kombinere oplysninger om, hvor længe folk har boet i Danmark med, hvilken behandling de har fået i sundhedsvæsnet.

- Den anden er, at der har været forskellige meldinger fra Sundhedsministeriet om, hvem der skulle betale for lægeerklæringerne, når de skulle udstedes, siger hun.

Det er ikke alle, som har været i Danmark i tre år uden at opbygge tilstrækkelige danskkundskaber, som skal betale for tolk trods ordningen.

Læs også OUH har succes med at sende tidligt fødte børn hurtigere hjem

De kan fritages med en lægeerklæring, hvis de eksempelvis har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der gør, at de ikke kan få, opretholde og anvende danskkundskaber.

Ifølge Lose stiger antallet af lægeerklæringer støt.

Da it-systemet ikke var klar i juli sidste år, da ordningen trådte i kraft, havde regionen i december 2018 blot udsendt 11 regninger. Det tal er nu oppe på 10.997, siger Stephanie Lose.

- De nye systemer fungerer ganske udmærket nu, hvor vi har haft tid til at få dem implementeret.

Nogle borgere har ikke mulighed for at betale for tolkegebyret, og derfor har de indgået en afdragsordning.

Alligevel vil det ikke være alle pengene, som regionen får hentet ind, og de resterende sager bliver overdraget til Skattestyrelsen, forklarer Lose. Hun vil ikke give et bud på, hvor stor en del af beløbet det vil lykkes at hente hjem.

- Det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Jeg forventer, at vi kan have et billede af det første år i løbet af de næste par måneder.