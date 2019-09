Forurenet vand i hanerne på OUH: Patienter får vand fra flasker, dunke og vandtanke 

Patienter og pårørende på OUH får stadig vand via masser af flasker, dunke og vandtanke. Først torsdag eftermiddag kan Vandcenter Syd melde ud, om vandet igen er klart at drikke uden kogning.

- Vi har haft travlt med at flytte vand rundt og få vand andre steder fra. Vi har kørt flasker og vandtanke ind med vand fra andre boringer, siger Michael Dall, der er lægelig direktør på OUH.

OUH har trods mistanken om forurenet vand opretholdt normal drift af sygehuset, og både operationsstuer og resten af sygehuset fungerer efter normaldrift. Ifølge den lægelig direktør har generne for patienterne dog været minimale.

Forsinket kaffe

- Jeg tror ikke, at patienterne har lagt særlig meget mærke til det. Der har måske været lidt bøvl med forsinket aftenkaffe og brug af kaffemaskiner, lyder det fra Michael Dall.

Onsdag eftermiddag meldte Vandcenter Syd ud, at der var mistanke om fund af colibakterier i et område omkring OUH og Odense Zoo.

Det fik Styrelsen for Patientsikkerhed til at anbefale, at beboere i området koger vandet, før de drikker det eller bruger det til madlavning.

Svar klokken 14

Vandcenter Syd opfordrer fortsat de 1.644 beboere i området til at koge vandet, da mistanken om colibakterier i vandet endnu ikke er udryddet.

- Vandværket har informeret os om, at vi får svar klokken 14. Indtil da fortsætter vi med normal drift og fortsætter de forholdsregler vi satte i drift i går, siger den lægelig direktør.