Patienter i lægevagten kan være blevet smittet med mæslinger

De fleste voksne født før 1975 vil have haft mæslinger og vil dermed være beskyttet mod sygdommen.



Derudover blev der fra 1987 iværksat et generelt vaccinationsprogram mod mæslinger.



Vaccinationsprogrammet omfatter et tilbud om vaccination, når barnet er 15 måneder gammelt, og når det er fire år gammelt. Hvis et barn har fulgt det danske børnevaccinationsprogram og er MFR-vaccineret, kan barnet regnes for beskyttet mod mæslinger.



Nogle børn er dog ikke vaccinerede - enten fordi de på grund af anden sygdom eller svækket immunforsvar ikke kan tåle vaccinen, eller fordi denne er fravalgt. Disse ikke-vaccinerede børn tilhører derfor sammen med yngre voksne den mest udsatte gruppe for at få sygdommen.

Kilde: Region Syddanmark