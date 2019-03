Akut pladsmangel: Patienter strandet på sygehuse

Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget i Kerteminde Kommune skal tirsdag eftermiddag finde en løsning på et akut problem. Lige nu mangler kommunen plads til seks borgere, der ellers var klar til at komme hjem fra sygehuse.

- Udgangspunktet er faktisk positivt. Gennemsnitslevealderen i Kerteminde Kommune er steget med tre år på de sidste seks år. Og i løbet af det sidste år er den steget med yderligere et halvt år. Så vi er udfordret før tid på plejeboliger, fortæller Britt Pedersen (S), der er formand for Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget.

Det er antallet af ældre i Kerteminde Kommune, som har medført et stigende behov for plejeboliger.

"Til trods for åbning af to ekstra pladser på Lindhøj Plejecenter fra 1. januar 2019 er det ikke muligt at overholde plejeboliggarantien på to måneder på den almene venteliste", skriver administrationen til politikerne i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget forud for tirsdagens møde i udvalget.

Læs også 98-årige Ulla kan blive boende på Hjallese Plejecenter

Flytter problemet

Der er et voksende pres på plejeboliger i kommunen, og det medfører, at en del pladser på Rehabiliteringscenter Toften er optaget af borgere, som afventer en plejeboligplads.

Det betyder, at borgere som er færdigbehandlet på sygehuset ikke kan få en plads Rehabiliteringscenter Toften.

- For at kunne overholde loven om plejeboliggarantien er vi nødt til at åbne op for yderligere seks plejehjemspladser, siger Britt Pedersen.

Læs også Kok i spidsen: 600 vil have Betinas mad

Flere løsninger

Administrationen foreslår enten at udvide antallet af pladser enten på Lille Troelskær eller på Lindhøj Plejecenter i Munkebo.

Administrationen anbefaler dog en udvidelse af boliger på Lille Troelskær på baggrund af, at huset er istandsat, og at boligerne er moderniseret og lever op til standarderne.

Lille Troelskær er ydermere optimal i forhold til målgruppen af borgere, hvoraf langt størstedelen er borgere har en demenssygdom, og der opnås dermed en synergi med afdeling Troelskær.

Hvilken løsning, politikkerne vælger, skal drøftes på udvalgsmødet.

02:34 - For at kunne overholde loven om plejeboliggarantien er vi nødt til at åbne op for yderligere seks plejehjemspladser, siger Britt Pedersen. Luk video