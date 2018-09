Patientforening: At hjælpe til død er ikke medmenneskeligt

Medmenneskelighed er at hjælpe folk med at få et godt liv, siger formand for ulykkespatientforening efter dom.

Det er tilfredsstillende, at Retten i Svendborg understreger, at assisteret selvmord i en sag om selvmordshjælp ikke er lovlig.

Sådan lyder det fra Janus Tarp, der er formand for Ulykkespatientforeningen, efter at Retten i Svendborg har afsagt dom over to pensionerede læger.

- Jeg mener, at medmenneskelighed må være at hjælpe folk til at få et så godt liv som overhovedet muligt. Jeg mener ikke, at det at hjælpe folk ind i døden er særligt medmenneskeligt.

- De bliver frataget muligheden for at få et godt liv ved at afkorte livet, som vil være konsekvensen, hvis man åbner op for aktiv dødshjælp i den form, som Frits Schjøtt og Svend Lings i dag er blevet dømt for, siger han.

Den pensionerede overlæge Svend Lings får 40 dages betinget fængsel for at have medvirket til selvmord, mens den pensionerede psykiater Frits Schøtt, der var tiltalt i mindre omfang, fik 14 dages betinget fængsel.

Læs også Dømt for hjælp til selvmord: 40 dages betinget fængsel til fynsk læge

Begge domme er gjort betinget med en prøvetid på ét år, af hensyn til de to lægers personlige forhold og alder.

Svend Lings har tidligere erkendt, at det er ulovligt at hjælpe andre til at begå selvmord. Men han har alligevel følt, at det var det rigtige.

- Jeg har efterhånden hjulpet mange, og det har jeg gjort, fordi jeg synes, at det er etisk mere korrekt at tage hensyn til det enkelte lidende menneske end til samfundets love, har han sagt.

Sagen har drejet sig om tre konkrete sager, hvor Lings har vejledt om selvmord. To af personerne er døde, mens én overlevede sit selvmordsforsøg.

Janus Tarp vurderer, at der er flere læger, der mere eller mindre skjult vejleder folk i selvmord.

- Jeg håber på, at andre læger, som står i samme situation og bliver kontaktet af borgere og anmodet og hjælp, vil afholde sig fra det.

Læs også Læger dømt for medvirken til selvmord: Anklager forventer at anke dommen

- I stedet bør de prøve at hjælpe deres patienter til at få så godt et liv som muligt via meget mere støtte og omsorg via øget palliativ indsats, siger han.

Formanden sidder selv i kørestol og er lam fra skuldrene og ned. Det blev han efter en trafikulykke, der skete, da han var 14.

Han er glad for, at han ikke havde mulighed for at få hjælp til eller blev tilbudt hjælp til selvmord i tiden efter ulykken.