Patrulje giver gratis røgalarmer

Fakta om røgalarmer og brand Omkring 300.000 danskere har haft brand i eget hjem inden for de seneste fem år

I 2017 omkom 61 danske person som følge af brand

85 procent af alle dødsbrande forekommer i boliger, hvor der ikke er en røgalarm, der fungerer optimalt

Cirka 750.000 danske hjem mangler en røgalarm. Kilde: BrandBevægelsen og TrygFonden Se mere

- Må jeg have lov at hænge den op her?, lyder det fra Nicolai Clausen, der er beredskabsinstruktør ved Beredskab Fyn.

Lørdag vandrede han og to unge spejdere rundt i Nyborg for at finde boligere uden røgalarmer. Det skete som led i kampagnen RøgalarmPatruljen, der skal sætte fokus på røgalarmer i de fynske hjem.

Det er Beredskab Fyn, BrandBevægelsen og TrygFonden, der står bag patruljen. Én af de nyborggensere, der fik besøg af patruljen er pensionisten Gudrun Thorup. Hun fik en gratis røgalarm. Og så fik hun den sat op.

- Det er jo bare ren og skær sløseri, at man ikke har sådan en (røgalarm, red.), forklarer hun.

Røgalarmer redder liv

Baggrunden for kampagnen i Nyborg finder man i de danske hjem. Omkring 750.000 danske hjem har ikke installeret en røgalarm, vurderer TrygFonden. Alene sidste år omkom 61 danskere ved ildebrand.

- Det er så god en lille ting, som gør, at man redder liv. Oftest så koster de (røgalarmer, red.) jo meget lidt, understreger Nicolai Clausen.

Han fortsætter:

- Jeg vil klart anbefale, at man går ned og køber en og får den sat op.

I den gode sags tjeneste

Røgpatruljen bestod lørdag også af to unge spejdere foruden brandinspektøren fra Beredskab Fyn. Den ene spejder var Cecilie Gregersen fra KFUM-spejdergruppen Kongshøj.

- Det er rart, at man kan være med til at beskytte andre. Hvis der udbryder ild, så kan de nå at komme ud inden ilden tager fat i hele huset, pointerer hun.

Hvis du har en røgalarm i skuffen, så hjælper TrygFonden med dobbeltklæbende tape. Bestil den her.