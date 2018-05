Den ottende juni 2012 trillede Krone I ind på gårdspladsen. For Peder Pedersen havde inviteret dronning Margrethe til åbningen af udstillingen ”Christian X og Dronning Alexandrine samt Dronning Margrethe gennem 40 år”.

Det var ikke kun ved rundvisningen, at Peder Pedersen fik selskab af Hendes Majestæt, for senere samme aften skiftede han den røde jakke ud og tog til middag på Kongeskibet Dannebrog. Her fik han prins Henrik som sidemand, og det gav Peder Pedersen et uforglemmeligt minde. Selvom det er svært for Peder Pedersen at vælge en yndlings ud af de mange royale, han har mødt, så har én alligevel gjort et helt særligt indtryk.

Den nemmeste, jeg har talt med, var prins Henrik på Kongeskibet i 2012. Det var helt imponerende. Han var nem at tale med og helt nede på jorden. Samtalen flød, og man kunne grine. Peder Pedersen, royalist

