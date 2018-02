Peder Pedersen: Mit møde med prins Henrik

I juni 2012 blev royalist Peder Pedersen inviteret ind i prins Henriks private dagligstue på Kongeskibet.

Det var en sommerdag, som den danske sommer har flest af. Alligevel husker royalist og frivillig på museet Humlemagasinet Peder Pedersen dagen soleklart.

Det var juni, og året var 2012. Det var den dag, Peder Pedersen skulle ende småsnaldret i dagligstuen sammen med prins Henrik på Kongeskibet.

Peder Pedersen var sammen med Ole Bjørn Pedersen fra Humlemagasinet inviteret til middag på skibet, efter dronning Margrethe tidligere havde besøgt en nyligt åbnet udstilling om sin bedstefar, Kong Christian X, på museet.

En stor oplevelse for royalisten, der selv var garder på Fredensborg Slot, Sorgenfri Slot og Amalienborg under Frederik IX.

Som invitationen foreskrev dukkede Peder Pedersen og Ole Bjørn Pedersen op på kajen i Middelfart iført mørkt tøj.

Heldet slår til

Med landjord under fødderne havde Peder Pedersen ikke travlt med at gå om bord på det majestætiske skib. Det havde flere andre.

- Folk havde travlt med at skubbe. Vi var så heldige, at vi var de sidste, der gik om bord. Det viste sig, at den der kom sidst også blev den første til at hilse på dronningen og prinsen.

- Så jeg siger altid: "Bliver du inviteret om bord på Kongeskibet, så vent nu lige med at gå om bord", griner Peder Pedersen.

Efter at have hilst på regentparret blev royalisten og de knap 100 andre gæster gelejdet hen til middagen. I spisesalonen havde skibet kun plads til prinsen og dronningen og 35 gæster. Resten måtte spise på dækket. Igen ramte heldet Peder Pedersen, der fik en eftertragtet plads i spisesalonen.

En overdådig buffet med masser af mad og vin ventede gæsterne, og matroserne var hurtige til at fylde i tomme glas.

- Matroserne skænkede op hele tiden, så jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg måtte sige nej tak for ikke at blive for fuld, siger Peder Pedersen.

Smilende prins

Senere på aftenen efter de første glas vin ville prinsen hilse på Peder Pedersen. Prins Henrik var interesseret i at vide, hvad hans kone tidligere på dagen havde oplevet på Humlemagasinet.

- Han var så nem at tale med og meget smilende. Vi fik mere at spise og drikke - matrosen skænkede bare på. Vi fandt ud af, at det var ganske som at tale med almindelige mennesker, man kender, fortæller Peder Pedersen.

Faktisk var samtalen så naturlig, at Peder Pedersen og Ole Bjørn Pedersen lige knap glemte at være dis med prinsen.

Efter 20 minutter var Peder Pedersens besøg i den kongelige dagligstue slut. Prinsen huskede de to mænd på, at der på dækket nu var kaffe og "mange gode kager". Da Peder Pedersen trykkede prins Henriks hånd, var det med en åben invitation til at besøge Humlemagasinet.

- Det ville han selvfølgelig gerne, husker Peder Pedersen.

Prins Henrik nåede aldrig forbi Humlemagasinet i Harndrup.

Tirsdag aften klokken 23.18 sov han stille ind på Fredensborg Slot.