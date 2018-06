Pejsevideo erstatter sankthansbål på Engen

Der bliver alligevel bål på Engen til sankthans i år - godt nok et kunstigt et på storskærm, men stemningen bliver lige så god som normalt, lover arrangør.

Alle fynske kommuner undtagen Middelfart Kommune er stadig ramt af afbrændingsforbud. Det betyder, at flere har måtte aflyse at sætte fut til de traditionsrige bål.

Et af Danmarks største sankthansbål, bålet på Engen i Odense, har derfor måtte gentænke, hvordan heksen i år skal sendes til Bloksbjerg.

Af sted kommer hun, men fra en storskærm i stedet for et knitrende bål.

- Vi har været nødt til at aflyse det store sankthansbål, og derfor er vores plan B trådt i kraft, siger Henrik Kragh fra Odense Kommune.

- Vi sætter en storskærm op med ildsted, og så har vi aftalt med Danmarks måske flotteste mavedanser, at hun i en lift hejses op over skærmen og danser, fortæller arrangøren.

Mere underholdning til børn

Det bliver dog ikke en sankthans helt uden duften af bål.

Odense Kommune har nemlig fået lov til at lave et lille bål, hvor børnene kan lave snobrød.

- Vi opgraderer på underholdningen til børnene. Vi har lavet en aftale med Svøbsk, som er et virkelig godt folk-band for børn, fortæller Henrik Kragh, der lover, at sankthans ikke bliver en fuser.

- Det bliver simpelthen en bedre sankthans, end det plejer.

Derudover afvikles sankthans efter planen med musik og taler fra by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Klokken 21 tændes storskærmen, mens midsommervisen synges.

