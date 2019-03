Pendler ser frem til mere motorvej: - Det vil hjælpe min hverdag rigtig meget

Svend-Erik Nielsen pendler hver dag fra det sydfynske ad motorvejen syd om Odense for at komme på arbejde i Ejby.

Så han er glad for, at VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti onsdag formiddag fremlagde en plan, som kan løse hans udfordringer med den voldsomt tætte trafik ved Odense:

- Massiv kødannelse og folk der kører sammen på motorvejen, fordi der er så mange biler. Der er simpelthen ikke plads, og det er ret ubehageligt, siger Svend-Erik Nielsen.

Han håber regeringen og Dansk Folkepartis forlig om infrastrukturen også er virkelighed efter det kommende folketingsvalg.

- Det ville jeg blive rigtig lykkelig for. Det er helt sikkert. Det vil hjælpe min hverdag rigtig meget, siger Svend-Erik Nielsen.

Danske Fragtmænd har 2.000 lastbiler kørende på de danske veje hver dag.

Terminalchef Martin Juhl kan ikke komme på én strækning i landet, som trænger mere til et ekstra spor end den syd om Odense.

- Jamen det kan jo betyde, at vi sparer nogle af de 20 millioner, vi bruger på at holde i kø, siger Martin Juhl.

På landsplan koster kø og trængsel Danske Fragtmænd 50 millioner kroner. Og 20 af dem lægger de altså på Fyn. Men et ekstra spor forbedrer også chaufførernes trivsel.

- At man kan nå det, man er sat til. Hvis man skal hjem og hente et lille barn, at man ikke skal sidde og være nervøs for det hele dagen. Så det har stor betydning for vores trivsel, siger Martin Juhl.

Motorvejsudvidelsen syd om Odense er blot ét af mange projekter, som regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede i dag. I alt 112,7 milliarder kroner vil partierne bag forliget bruge frem mod 2030.

En del af finansieringen skal komme fra Storebæltsbroen. Præcis 7,9 milliarder. Det betyder, at gældsafviklingen på broen forlænges yderligere.

- Det er bestemt ikke en blomst, der er groet i vores have, siger Jytte Reinholdt, direktør hos Fynsk Erhverv, om udsigten til at Storebæltsbroen fortsat skal finansiere landets infratruktur.

- Men i betragtning af, at trængslen er så påtrængnede rundt om Odense og på Den Fynske Motorvej, så må vi sige, at der er mange der må bidrage, siger Jytte Reinholdt.

Og Svend-Erik Nielsen: Han ser slet ikke noget problem i at malke Storebælt nok en gang:

- Vi bruger allesammen Storebælt og man kan sige, at det er blevet en guldrandet forretning, så lad os bare tage pengene der.

Overlever VLAK-regeringnens og Dansk Folkeparti trafikplaner vil udvidelsen syd om Odense gå i gang i 2021.

Et projekt, der kun vil gøre Svend-Erik Nielsens liv lettere:

- Jeg synes man skal sætte det i gang meget hurtigere, hvis det er en mulighed.