Nye togtider: Pendlere kan nå på arbejde klokken otte

I DSB's kommende køreplan er der en ikke uvæsentlig nyhed for togpassagerene på strækningen mellem Nyborg og Odense.

Det er nemlig lykkedes pendlerne i samarbejde med DSB at få lagt et puslespil, der giver mulighed for at nå sit job i Odense klokken otte, oplyser informationschef hos DSB Tony Bispeskov til TV 2/Fyn.

Der bliver således indsat et nyt morgentog med afgang fra Nyborg klokken 07.14. Toget stopper i Langeskov og har afgang fra Langeskov klokken 07.23 og ankomst i Odense klokken 07.30.

- Det er lavet i dialog med pendlerklubben (i Langeskov, red.), og det er et godt tidspunkt i forhold til at kunne møde på job klokken 08.00 i Odense, siger Tony Bispeskov.

Hurtigere til København og Fredericia

Også til pendlerne mellem Odense og Hovedbanegården i København er der nyheder.

Toget vil, med virkning fra den nye køreplan træder i kraft 15. december, komme fra den fynske hovedby til centrum i hovedstaden på 1 time og 11 minutter - det er fem minutter hurtigere end i dag.

Regionaltoget mellem Odense og Fredericia vil ligeledes komme hurtigere frem. Her skæres der seks minutter af rejsetiden, fordi togene ikke længere skal overhale lokaltogene.

Fakta om toget til Hamborg Der vi være tre daglige InterCity-tog fra København H via Odense til Hamborg. Togne vil køre over Storebælt med stop i Ringsted, Odense, Kolding og Padbog.



Afgangene kører fra Odense klokken 08.37, 12.37 og 16.37. Kilde: DSB Se mere

Bælt-forbindelse åbner for Hamborg

Den sidste nyhed fra DSB til fynboerne er, at der bliver direkte forbindelse fra Odense til Hamborg.

Her vil man via Kolding og grænsekontrol i Padborg kunne nå den tyske millionby på 3 timer og 25 minutter.

Det er byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen, og deraf følgende omfattende sporarbejde på Sjælland, som sender toget over Fyn. Den tyske forbindelse med formentlig bestå frem til den forventede åbning af den 18 kilometer lange tunnel i 2028.

Ifølge Tony Bispeskov vil man allerede nu kunne tjekke sine togplaner og nye afgangstider med mere på Rejseplanen.

