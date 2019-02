Nye parkeringsregler: Pendlerfamilier og erhvervsliv bliver ramt

Siden 7. januar 2019 er endnu et boligområde, der ligger ved Odenses centrum, blevet reguleret med de såkaldte beboerlicenser. Og flere områder vil inden længe også blive omfattet af de nye regler.

Planen er at begrænse parkering på gadeplan. Bymidten prioriteres til kunder og beboere, mens langtidsparkering primært skal ske uden for området.

Målet er, at beboere sikres fortrinsret til lokal parkering. Men det er kun muligt at få én parkeringslicens per bolig og kun, hvis man har en bil der er registreret i eget navn.



Det kan være et problem for familier, hvor begge pendler i bil, og rammer blandt andre Sigurd Anders Kristoffersen, der bor på Allégade og arbejder i Bredsten ved Vejle. I hverdagen må han cykle næsten to kilometer hen til sin bil, fordi han ikke kan parkere tæt på sin bolig.

- Jeg har regnet lidt på det. Når jeg har min søn med, så er det cirka to gange tyve minutter, det koster mig hver dag, siger Sigurd Anders Kristoffersen.

Og det er fyrre minutter, som han ikke ved, hvor han skal finde.

- Det er på bekostning af indkøb, og alle de små ting, som får hverdagen til at flyde, siger Sigurd Anders Kristoffersen.

Svært for kunder

Og det er ikke kun det travle familieliv, licenserne går ud over. Christian Reeh, der har et showroom til sin møbelvirksomhed på Allégade, oplever problemer, når kunderne besøger ham.

- Vi har ofte kunder både fra København og udlandet, der kommer for at kikke på vores ting. Men med en times parkering er det lidt tæt, siger Christian Reeh.

Kun en licens per husstand

En husstand kan således kun få én licens, og man skal være registreret som ejer af en bil.

- Hvis vi kan se, at vi har 600 parkeringspladser, og der er 1.000, der vil have en licens, er det ikke rimeligt, at vi sælger to licenser til én husstand, sagde Rasmus Bach Mandø, kontorchef hos Trafik og Mobilitet ved Odense Kommune til TV 2/Fyn 24. januar 2019

- Vi gør det nu (midt i letbanebyggeriet, red.), fordi vi kan se, at bilejerskab i Odense stiger og stiger. De seneste ti år har vi fået 18 procent flere biler i Odense. Altså odenseanerne ejer 18 procent flere biler, forklarer han.

Flere områder kommer til

I følge Odense Kommunes planer skal alle de farvede området på kortet med tiden omfattes af nye parkeringsregler.

