Penge på vej til fynske museer

650.375 kroner.

Så mange penge har fire fynske museer i dag fået tildelt af Slots- og Kulturstyrelsens museumspulje.

Pengene skal museerne blandt andet bruge på at vedligeholde og gennemgå deres samlinger så de kan få et opdateret overblik over, hvad samlingerne indeholder.

I sidste ende skal kvaliteten gerne styrkes.

Læs også DF-forslag kan sende flere statskroner til de fynske museer

Når museerne gennemgår deres samlinger er der også mulighed for at finde dele, som ikke længere skal bevares, fordi den forsknings- eller formidlingsmæssige værdi ikke er stor nok. Det fremgår af en pressemeddelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

- De danske museers samlinger rummer utroligt mange genstande, der betyder meget for identiteten i mange lokalsamfund, men også i forhold til vores nationale identitet. Det er forbundet med store udgifter at holde samlingerne ved lige og sikre et overblik på tværs af museer, så man får indsamlet og bevaret det vigtigste og samtidig undgår overlapninger, siger kulturminister Mette Bock (LA).

På Fyn er det de fire museer Faaborg Museum, Østfyns Museer, Museum Vestfyn og Middelfart Museum, der får økonomisk støtte.

Fire fynske museer De fire fynske museer, der får penge fra Slots- og Kulturstyrelsen er: Faaborg Museum: 208.375 kroner til konservering af akvareller af kunstneren Anna Syberg.

Østfyns Museer: 238.000 kroner til en afsluttende gennemgang af museets kulturhistoriske samling.

Museum Vestfyn: 102.000 kroner til en afslutning af samlingsgennemgang.

Middelfart Musem: 102.000 kroner til en gennemgang af psykiatrihistoriske samling.

I alt bliver der uddelt lige over 650.000 kroner til de fynske museer. Det er over tre gange så mange penge, som der blev uddelt sidste år. I 2017 var det nemlig kun Odense Bys Museer, der fik et tilskud på 204.000 kroner.

På landsplan uddeler Kultur- og Slotsstyrelsen i alt 5,6 millioner kroner fordelt på 24 forkskellige museer.

Læs også Malerier i forfald: - Der skal ske noget hurtigt