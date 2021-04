15 fynske færgeruter kan få del i trecifret millionbeløb

Netop elfærgen mellem Als og Ærø ser transportordfører for Radikale Venstre Rasmus Helveg som et godt eksempel for andre færgeruter på Fyn.



- Hvis nu Assensfærgen til Baagø vil søge penge, så kan man spare 200 ton CO2 om året, og her vil der være cirka otte millioner kroner i spil til sådan et projekt, siger fynskvalgte Rasmus Helveg og understreger, at det samtidig vil gøre færgen mere støjsvag at omdanne den til elfærge.

En femtedel af en færge

På havnen i Assens ser havnechefen det som en god mulighed at kunne tage del i puljen.

- Vi har en forholdsvis gammel færge, så jeg kunne godt tænke mig, at man kigger på dem, der er ældst. Vedligeholdelsesudgifterne bliver større og større, siger Ole Knudsen og hentyder til færgen mellem Assens og Baagø.