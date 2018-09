Penge på vej til langtkørende øboere

Nu skal udvalgte fynske øboere have mulighed for at få et fradrag, hvis de pendler langt på arbejde.

Er du én af dem, som bor på en af de fynske småøer og arbejder på Fyn, så er der gode nyheder til dig.

Nu foreslår regeringen nemlig i finanslovsudspillet, at udvalgte øboere skal have et fast fradrag på omkring 200 kroner.

Det skriver Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse.

Fradraget kommer til at gælde de øboere, der for eksempel har så langt på arbejde, at de ikke kan nå hjem for at overnatte. Fradraget vil komme til at gælde 25 yderkommuner rundt omkring i landet. Ifølge DR Sjælland drejer det sig på Fyn om øer, der ligger i kommunerne Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø.

Læs også Motorvej spærret fredag morgen: Kraftig regn kommer væltende ind over Fyn

- Vi vil gerne gøre det mere attraktivt at kunne bo på øerne i de såkaldte yderkommuner, og så kan det nogle gange være svært at kunne nå at komme hjem, hvis man arbejder langt fra hjemstavnen, siger Venstres finansordfører, Jacob Jensen fra Tølløse, til DR Sjælland.

Allerede midlertidig ordning nu

Det er faktisk ikke helt nyt, at regeringen hjælper pendlerne i yderkommunerne lidt på vej.

Mange pendlere fra de 25 yderkommunerne har med en midlertidig ordning allerede i et stykke tid kunnet få forhøjet deres befordringsfradrag. Den ordning ønsker regeringen nu at gøre permanent, sammen med at øboerne også skal have mulighed for at få fradraget.

Ikke nok med at et fradrag skal gøres permanent og et andet kommer til, nu lægger regeringen også op til at forhøje det statslige tilskud til nedsættelse af færgetaksterne for passagerbefordring til og fra visse øer med 23,4 millioner kroner årligt i 2019 og frem.

Læs også Sidste dag med royal på Sydfyn: Kun få chancher for at fange dronningen